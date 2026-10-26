Las reacciones post sexo más comunes que se pueden experimentar

Durante el sexo podemos desarrollar una catarata de emociones, y ni hablar si logramos alcanzar el orgasmo. Sí, lo sabemos, ya muchos expertos nos explicaron el abanico de sensaciones que podemos experimentar en el proceso, pero ¿qué pasa en el post? Pues, luego del acto sexual, nuestro cuerpo también es invadido por una variedad de sentimientos.

Las reacciones post sexo

Melancolía, sueño o alegría, son tan solo algunas de las opciones que podemos barajar una vez concluido el encuentro sexual. Tranquilas, reírse, llorar, y muchas otras son reacciones de lo más comunes, y no hay de qué preocuparse.

Llorar después de un orgasmo

El llanto no siempre implica tristeza. Durante el acto sexual generamos mucha energía emocional, y los sexólogos explican, que en algún momento, todo ello acumulado debe salir. En algunas ocasiones, la mejor manera que encontramos para expulsar todos esos sentimientos es el llanto.

Las reacciones post sexo

No hay una explicación científica para esta respuesta, pero varios factores como las hormonas, el nivel de excitación o la personalidad, pueden influir en que las emociones “salgan” a través de las lágrimas.

En el caso de notar que el llanto va acompañado de angustia, tristeza o ansiedad, podríamos estar frente a una disforia postcoital. La ciencia asegura que es más común cuando atravesamos por una etapa de estrés o depresión.

Ataque de risa luego de llegar al clímax

Las reacciones post sexo

Al igual que en el caso anterior, la energía acumulada necesita “salir” de nuestro organismo de alguna manera. En este caso, lo hacemos por medio de la risa, que es algo así como una prolongación de la descarga que sentimos al tener un orgasmo. Los expertos aseguran que la risa post sexo tiene mucho que ver con las endorfinas.

Necesitar un abrazo después de tener sexo

Las reacciones post sexo

Esta relacionado a la oxitocina que liberamos luego de un orgasmo. Los especialistas también hablan del poder del tacto y los beneficios a nivel relación y salud mental y física que trae para los involucrados. Es inclusive normal necesitar de un abrazo sin ser siquiera una pareja formal.

Sentirse somnolienta

Las reacciones post sexo

Cuando no podés conciliar el sueño, masturbarte o tener relaciones sexuales es una gran opción. Cuando tenemos un orgasmo, ya sea a solas o en compañía de alguien, se produce una liberación masiva de oxitocina y prolactina. La ciencia lo corrobora: ambas hormonas actúan como sedantes.

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