Falta de sexo y su impacto en la salud mental: estrés, ansiedad y baja autoestima

Tener una vida sexual activa no es elemental en nuestras vidas, pero tiene grandes beneficios físicos y mentales que pueden ayudarnos a tener una vida más plena y saludable. Es por esta razón que la relación entre sexo y salud mental es un tema de debate e investigación en la sociedad hace tiempo.

Consecuencias psicológicas que puede desencadenar la falta de sexo:

La falta de sexo puede desencadenar diversas consecuencias psicológicas, aunque no necesariamente esto es así siempre ya que va a depender de cada persona y su estilo de vida. Entre ellas podemos encontrar en primer lugar al estrés y la ansiedad. Según investigaciones, la conexión entre el sexo y el estado de animo es algo positivo. Sugieren que este puede funcionar como un antidepresivo natural gracias a las endorfinas que libera, es decir, neurotransmisores que promueven esa famosa sensación de placer y bienestar.

A su vez, otro de los desencadenantes de la falta de sexo puede ser la baja autoestima, ya que las personas tienden a vincular la falta de interacción sexual con su valor personal. Es decir, la percepción de nosotros mismos disminuye en la medida de que no nos sentimos sexualmente atractivos para otra persona. Esto puede darse ya que en nuestro contexto social, la imagen sexual está asociada a ser superior, comparado con una persona que es sexualmente activa.

Pese a lo mencionado, cabe destacar que la falta de sexo no es el único factor en juego, ya que la salud mental puede verse afectada por diversos factores que deben ser tratados con sus respectivos profesionales de la salud.

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