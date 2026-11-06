“No hay sexo sin penetración” y otros mitos sexuales que deben erradicarse

A lo largo de la historia los mitos alrededor del sexo han sido de lo más variados e incluso hasta a veces descabellados. Aunque ahora nos jactemos de ser una sociedad más liberal y que habla se sexualidad sin tapujos, quedan todavía por desterrar muchas falsedades que se han instalado en lo que refiere a este tema que tantas curiosidades despierta.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

Es esencial que conozcamos más a fondo las realidades que el sexo trae consigo, y en esto se incluye desde aprender a cuidarnos apropiadamente hasta no exigirnos por demás por imposiciones mentirosas que se han cultivado en la sociedad. Además del mito de que te salen granos por masturbarte excesivamente, existen otros que podrían perjudicarnos aún más en nuestra intimidad.

El hombre debe eyacular para evitar problemas en los testículos. FALSO

Esta idea surge de poner al orgasmo como fin único en el sexo. Nos olvidamos de disfrutar del acto y del recorrido hasta llegar a la meta. Incluso puede ser que no lleguemos a ese objetivo que nos fijamos con tanta firmeza. Si esto sucede no hay de qué preocuparse. Puede que la persona pene portante sienta cierto dolor, pero eso no significa que vaya a tener problemas testiculares.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

Ahora bien, sí puede desarrollarse un problema si consistentemente se da el comúnmente llamado “orgasmo seco”. Esto es, llegar al clímax pero sin eyaculación. Para el caso se recomienda ir al médico para detectar qué sucede y cuál es la mejor solución.

Usando preservativo se siente menos y aprieta el pene. FALSO

No es más que la excusa típica de aquel que quiere tener sexo pero sin detenerse a colocarse el profiláctico. Esto chicas, no se negocia, más de mil veces nos han dicho que el preservativo es hoy en día la técnica más eficaz para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y como tal deberíamos aplicarla siempre.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

El sexo oral no transmite enfermedades. FALSO

Aunque para algunos esto sea revelador, sí, vía oral también se pueden transmitir enfermedades. Es más, la mayoría de las ETS se pueden llegar a transmitir por la boca. Por ese motivo, los expertos sugieren usar protección incluso en estas prácticas.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

No hay sexo sin penetración. FALSO

Pensar que el sexo solo se limita a la penetración es cerrarnos a tantas otras prácticas sexuales que podrían causarnos sensaciones maravillosas. La simple masturbación, sea a solas o en pareja, ya implica un grado de placer exorbitante, y eso amigas, también es sexo.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

El sexo desaparece con la edad. FALSO

En la tercera edad, también se tiene sexo. Parece mentira que tengamos que estar aclarándolo. Los seres humanos somo seres deseantes, y como tales, nuestras ganas de tener sexo convivirán con nosotros quizás hasta la muerte. Si gozamos de una buena salud se puede gozar de una sexualidad activa, tengamos 70, 80 o 90 años.

Los mitos sexuales que deben erradicarse

El tamaño del pene importa. FALSO

La actualidad y la realidad nos han demostrado que lo que más importa son las habilidades de la otra persona para hacernos pasar un buen rato. De hecho, aquel con un pene grande puede no darnos aquello que buscábamos, y sí en cambio quien no se destaca por el tamaño de su miembro.

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