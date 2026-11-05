Thursday 5 de November de 2026
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SEXUALIDAD Y VíNCULOS | Hoy 08:40

Sexualidad y sentidos: cómo disfrutar del sexo a través del oído con susurros, gemidos y música

Los sonidos pueden ayudar a excitarte o incluso alcanzar el orgasmo. Si buscás nuevas formas de disfrutar tu sexualidad a través de los sentidos, te contamos cómo lograrlo.

Como disfrutar del sexo a través del oído

A la hora de disfrutar de tu sexualidad se estimulan diferentes sentidos, como es el caso de la vista y el tacto. Sin embargo, el sentido del oído es igual de importante y puede aumentar tu placer en la experiencia sexual

Como disfrutar del sexo a través del oído

Las palabras tienen un papel muy importante a la hora de una experiencia sexual. El poder de expresar sentimientos de deseo, fantasías sexuales y lo que te gusta en ese momento, puede aumentar no solo la excitación sino la conexión con la persona que lo estés llevando adelante -aunque por supuesto que no es necesario estar acompañado de alguien para aplicar este método-. 

Susurro:

Si bien hay diferentes técnicas a través de las palabras que pueden estimular el sentido del oído, la que más efectividad tiene según quienes aplican esto a su sexualidad, es la del “susurro”. El susurro al oído puede aumentar el nivel de intimidad y atracción sexual, aun más cuando se habla en voz baja. A su vez, la sensación de cercanía crea un ambiente de sensualidad que puede intensificar el placer.

Como disfrutar del sexo a través del oído

 

El susurro al oído no solo tiene que incluir palabras calientes para poder crear una atmósfera de erotismo, sino que también podes expresar algún deseo o fantasía que ande dando vueltas por tu cabeza. Te mostramos algunas de ellas:

-Besame ahí.

-Me gusta cómo me tocas

-Me excita mucho esto

-Estoy llegando (Esta es una de las frases que más efectividad tiene a la hora de alcanzar el orgasmo). 

-Me pones muy caliente.

 

Gemidos o suspiros

Otro de los poderes a la hora de hablar de sonidos al oído, son los gemidos o suspiros que se generan durante el acto sexual, ya que son indicadores de placer. En muchas ocasiones, por ejemplo si estás con tu pareja, estos sonidos pueden llegar a aumentar sus niveles de placer y deseo, llevando a que se cree un disfrute y excitación de ambas partes.

Como disfrutar del sexo a través del oído

 

Música para el ambiente

Finalmente, pero no menos importante, si no querés utilizar las palabras a la hora de estimular tu placer sexual, podés  ambientar el lugar  donde estés con música suave y sensual, ya que activa de igual manera el sentido del oído y facilita la conexión emocional durante el acto. Estas son algunas de las canciones que podes utilizar: 

1.Creepin' (The Weeknd feat 21 Savage)

2- Unholy (Sam Smith feat Kim Petras)

3- Obsessed (Zandros, Limi)

4- West Coast (Lana del Rey)

5- Pillowtalk (Zayn Malik)

Placer

El sentido del oído es muchas veces dejado de lado o es tenido en cuenta en segundo plano, sin embargo, cumple un rol fundamental cuando se trata de placer sexual, más si es compartido con otra persona. Desde susurros hasta sonidos eróticos y música para el ambiente, estas técnicas pueden ayudarte a aumentar tu placer sexual e incluso alcanzar el orgasmo de manera más rápida. 

 

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