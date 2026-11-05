Sexualidad y sentidos: cómo disfrutar del sexo a través del oído con susurros, gemidos y música

A la hora de disfrutar de tu sexualidad se estimulan diferentes sentidos, como es el caso de la vista y el tacto. Sin embargo, el sentido del oído es igual de importante y puede aumentar tu placer en la experiencia sexual.

Como disfrutar del sexo a través del oído

Las palabras tienen un papel muy importante a la hora de una experiencia sexual. El poder de expresar sentimientos de deseo, fantasías sexuales y lo que te gusta en ese momento, puede aumentar no solo la excitación sino la conexión con la persona que lo estés llevando adelante -aunque por supuesto que no es necesario estar acompañado de alguien para aplicar este método-.

Susurro:

Si bien hay diferentes técnicas a través de las palabras que pueden estimular el sentido del oído, la que más efectividad tiene según quienes aplican esto a su sexualidad, es la del “susurro”. El susurro al oído puede aumentar el nivel de intimidad y atracción sexual, aun más cuando se habla en voz baja. A su vez, la sensación de cercanía crea un ambiente de sensualidad que puede intensificar el placer.

El susurro al oído no solo tiene que incluir palabras calientes para poder crear una atmósfera de erotismo, sino que también podes expresar algún deseo o fantasía que ande dando vueltas por tu cabeza. Te mostramos algunas de ellas:

-Besame ahí.

-Me gusta cómo me tocas.

-Me excita mucho esto.

-Estoy llegando (Esta es una de las frases que más efectividad tiene a la hora de alcanzar el orgasmo).

-Me pones muy caliente.

Gemidos o suspiros

Otro de los poderes a la hora de hablar de sonidos al oído, son los gemidos o suspiros que se generan durante el acto sexual, ya que son indicadores de placer. En muchas ocasiones, por ejemplo si estás con tu pareja, estos sonidos pueden llegar a aumentar sus niveles de placer y deseo, llevando a que se cree un disfrute y excitación de ambas partes.

Música para el ambiente

Finalmente, pero no menos importante, si no querés utilizar las palabras a la hora de estimular tu placer sexual, podés ambientar el lugar donde estés con música suave y sensual, ya que activa de igual manera el sentido del oído y facilita la conexión emocional durante el acto. Estas son algunas de las canciones que podes utilizar:

1.Creepin' (The Weeknd feat 21 Savage)

2- Unholy (Sam Smith feat Kim Petras)

3- Obsessed (Zandros, Limi)

4- West Coast (Lana del Rey)

5- Pillowtalk (Zayn Malik)

El sentido del oído es muchas veces dejado de lado o es tenido en cuenta en segundo plano, sin embargo, cumple un rol fundamental cuando se trata de placer sexual, más si es compartido con otra persona. Desde susurros hasta sonidos eróticos y música para el ambiente, estas técnicas pueden ayudarte a aumentar tu placer sexual e incluso alcanzar el orgasmo de manera más rápida.

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