Muchos nos preguntamos diariamente, ¿Cuál es la mejor hora del día para tener sexo? Sin embargo, aunque esta es una preferencia muy íntima, los expertos en el tema insisten en detectar cuál es la mejor hora del día para tener sexo.

En el último tiempo, diferentes encuestas de la compañía británica Forza Industries, el mejor momento para tener relaciones sexuales es poco después de despertar. Además, sumaron que los resultados de este serán mejores unos 45 minutos luego de despertar.

Cuál es la mejor hora del día para tener sexo

El estudio justificó la evidencia al argumentar que “el nivel de energía está en su punto más alto después de toda una noche de descanso. Esto significa que los miembros de la pareja tienen más resistencia”.

Por otro lado, otra encuesta, reveló que la mayoría alcanzó el nivel máximo de estrés en torno a las 10:45, pico que se reduce si la persona tuvo un orgasmo más temprano.

Cuál es la mejor hora del día para tener sexo

Al respecto, un estudio de la Asociación Médica Británica y publicado en British Medical Journal asegura que a las 5:48 de la mañana es el momento más oportuno para tener sexo. Esto, porque tanto los hombres como las mujeres poseen mayor nivel de testosterona.

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