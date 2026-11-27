Las noches de verano son el escenario perfecto para mostrar un estilo fresco y desenfadado. Cuando se trata de looks veraniegos, los shorts y bermudas pueden ser tus mejores aliados.

Cada vez está más en auge los estilos comfy, y el uso de prendas como shorts y bermudas en todos los tipos de look para lograr la comodidad son tendencia, desde las pasarela hasta el street style.

Looks con bermudas y shorts

Look short y elegante

Combina unos shorts de tela fluida con una blusa y un par de tacones llamativos. Agrega accesorios brillantes y un clutch para darle un giro a tu look.

Look Shorts estampados

Atrévete con shorts estampados y combínalos con una remera básica o una blusa de colores neutros. Compleméntalo con zapatillas o sandalias para un toque más casual.

Look bermudas Boho

Podes elegir llevar bermudas de lino o algodón en tonos tierra y combínalas con una blusa bohemia. Completa el look con sandalias cómodas o zapatos con poco tacón.

Look bermudas traje sastrero

Este look es moderno y juvenil, ideal para un look formal y elegante pero comfy. Combínalo con accesorios sencillos para equilibrar el conjunto.

Look bermudas de tiro alto

Lleva bermudas de talle alto y combínalas con una blusa ceñida o un crop top. Este look es una opción más sofisticada que resalta la cintura y alarga las piernas.

Look bermudas de jean

Las bermudas de tiro alto con un toque retro pueden ser el centro de tu look, versátil para los múltiples eventos del verano 2026.

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