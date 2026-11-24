Las bermudas al igual que jeans wide, son las propuestas de pantalones favoritas dentro de las tendencias de moda 2026 2027, sus diseños cortos o amplios aportan frescura sin restar elegancia.

Sin embargo, combinando los diseños tradicionales con las últimas tendencias, las bermudas son el ítem favorito de este año, reviviendo un trend de principios del 2000.

Bermudas efecto piel en los colores de otoño Zara

BERMUDAS DE JEAN

Bermudas de jean Zara Argentina

Las bermudas de jeans ya invaden el street style, al igual que lo hicieron en los meses cálidos y fríos en Europa y Estados Unidos, y las calles porteñas ya se apropiaron de ellas.

BERMUDAS DE LINO

ideas de look con bermudas de lino para días cálidos PC Zara

Si te preguntas si se puede llevar bermudas para outfits formales o elegantes, la respuesta es si, y estas en lino son ideales para llevar a la oficina.

BERMUDAS FORMALES

Ideas de look con bermudas

Desde seda, lanas finas u otros géneros, se unen para reversionar la prenda más trendy para días frescos o looks más formales

Bermudas para looks formales

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