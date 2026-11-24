Hay combinaciones que resisten todos los cambios de temporada, y jeans con sandalias es una de ellas. El denim aporta estructura; el calzado abierto, ligereza. Juntos construyen un equilibrio que permite armar looks sin demasiada preparación.

El detalle decisivo no siempre es el modelo de jean: también importa dónde termina el ruedo, cuánto se ve del calzado y qué tipo de prenda se suma arriba. Estas ideas sirven para aprovechar lo que ya tenés.

Jeans rectos y sandalias minimalistas

Es la opción más sencilla y, probablemente, la más versátil. Un jean recto de lavado azul medio, una musculosa blanca y sandalias de tiras finas alcanzan para lograr un look actual. Dejar el tobillo apenas a la vista ayuda a que el conjunto se vea más liviano.

Jeans amplios y sandalias de tiras

Los pantalones wide leg tienen mucho volumen y se benefician de un calzado visualmente discreto. Una sandalia de tiras delicadas contrasta con la amplitud del denim. Para evitar que el ruedo arrastre, revisá el largo con el calzado que vas a usar de verdad.

Jeans blancos y sandalias oscuras

El denim blanco o crudo es una buena alternativa para renovar el guardarropa de verano. Combinado con sandalias negras o color chocolate genera un contraste limpio y elegante. Arriba, una camisa celeste o una remera de buena caída completan la fórmula.

Jeans cropped y sandalias planas

Los jeans que terminan por encima del tobillo dejan protagonismo al calzado. Funcionan con sandalias chatas de cuero, diseños de tiras anchas o versiones tipo pescador. El resultado es práctico para caminar y permite incorporar una cartera con textura o un accesorio de color.

Jeans oscuros y sandalias para la noche

Un jean de lavado oscuro, sin demasiados desgastes, puede resultar más sofisticado si se combina con una blusa liviana y sandalias de taco moderado. No hace falta un taco alto: alcanza con cuidar las proporciones y elegir accesorios que acompañen el conjunto.

El detalle que cambia todo

En verano conviene privilegiar denim de peso medio o liviano y evitar las telas demasiado rígidas en días de altas temperaturas. El mejor look es aquel que permite caminar y moverse cómodamente: el estilo también depende de cómo se lleva la ropa, no solo de cómo se ve en una foto.

at redacción Marie Claire

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