Elegir los zapatos adecuados puede transformar por completo un look con jeans. Un mismo pantalón puede verse informal con zapatillas, adquirir un aire clásico con mocasines o convertirse en una opción para la noche con unas sandalias de taco.

Sin embargo, no todos los zapatos generan el mismo efecto con cada silueta de jean. El ancho de la pierna, el largo del pantalón y la forma del calzado influyen en las proporciones del conjunto.

Los jeans rectos, wide leg, flare, skinny y barrel conviven actualmente en el guardarropa, cada uno con características diferentes. Lejos de establecer reglas estrictas, la clave consiste en comprender cómo dialogan sus formas con los distintos tipos de zapatos.

Estas cinco combinaciones permiten aprovechar mejor las prendas que ya tenemos y encontrar nuevas maneras de llevar el denim durante la primavera.

1. Jeans rectos y bailarinas: la combinación más versátil

Los jeans rectos son uno de los cortes más fáciles de combinar porque mantienen una amplitud relativamente uniforme desde la cadera hasta el ruedo.

Las bailarinas funcionan especialmente bien con modelos que terminan a la altura del tobillo, ya que permiten mostrar el calzado y crear una silueta liviana.

Los diseños clásicos de cuero negro aportan una estética minimalista, mientras que las versiones de punta cuadrada, red o acabado metalizado suman un detalle contemporáneo.

Una camisa blanca, una remera básica o un blazer completan el conjunto sin necesidad de incorporar demasiados elementos.

La clave de estilo: prestar atención al largo del jean para que las bailarinas no queden ocultas.

2. Jeans wide leg y zapatos de punta: cómo equilibrar el volumen

Los jeans wide leg se caracterizan por sus piernas amplias y su caída fluida. Esa cantidad de tela ofrece la posibilidad de jugar con calzados de diferentes formas.

Los zapatos de punta afinada, con o sin taco, crean un contraste interesante con el volumen del pantalón. También pueden ayudar a prolongar visualmente la línea de la pierna cuando el jean es largo.

Para un estilismo de día, unas bailarinas de punta o unos mocasines estructurados son buenas alternativas. Para la noche, las sandalias de taco bajo aportan otra terminación al conjunto.

Es importante que el ruedo no arrastre por el suelo y que el calzado resulte cómodo al caminar.

La clave de estilo: combinar la amplitud del pantalón con un zapato que aporte definición.

3. Jeans skinny y mocasines: una alternativa al calzado deportivo

Los jeans ajustados siguen siendo una opción para quienes prefieren una silueta más definida. Su principal característica es que dejan el calzado completamente a la vista.

Los mocasines aportan estructura y permiten construir un contraste entre el jean ceñido y un zapato de inspiración clásica.

Los modelos negros, marrones o bordó funcionan especialmente bien con denim oscuro. Para una propuesta contemporánea, se pueden combinar con una camisa oversized o un blazer de líneas amplias.

También es posible incorporar bailarinas o zapatillas de perfil bajo, que mantienen la continuidad visual de la pierna.

La clave de estilo: equilibrar el jean ajustado con prendas superiores de mayor volumen.

4. Jeans flare y sandalias de taco: una silueta de inspiración setentosa

Los jeans flare, ajustados en la parte superior y más amplios desde la rodilla, recuperan una estética asociada con los años setenta.

Las sandalias de taco o los zapatos con plataforma acompañan especialmente bien la forma acampanada del pantalón, sobre todo cuando se trata de modelos largos.

La combinación permite destacar la línea del jean y aporta un aire retro que puede actualizarse con prendas sencillas.

Una musculosa de algodón, una camisa ajustada o un top de líneas minimalistas ayudan a evitar que el conjunto resulte demasiado recargado.

Para una versión más relajada, los jeans flare de largo al tobillo también pueden llevarse con zapatillas o zapatos planos.

La clave de estilo: elegir el largo del pantalón en función de la altura del calzado.

5. Jeans barrel y zapatos minimalistas: cómo combinar una silueta diferente

Los jeans barrel se distinguen por su volumen curvo: son amplios en la zona de las piernas y se estrechan hacia el tobillo.

Su forma particular puede convertirlos en protagonistas del look. Por eso, los zapatos minimalistas funcionan como un contrapunto que permite destacar el diseño del pantalón.

Las bailarinas, las sandalias de tiras finas y los mocasines de líneas simples son alternativas interesantes para acompañar esta silueta.

En la parte superior, una remera ajustada, una camisa corta o un top de algodón permiten equilibrar los volúmenes.

También se puede optar por zapatillas de perfil bajo para construir un conjunto informal.

La clave de estilo: dejar que la forma del jean sea protagonista y acompañarla con un calzado de líneas sencillas.

Cómo elegir los zapatos para jeans sin cometer errores de proporción

Aunque cada tipo de jean ofrece ciertas posibilidades, no existe una combinación universal. El largo del pantalón, la forma del ruedo y el volumen del calzado son más importantes que seguir una regla de moda.

Un jean amplio puede funcionar con zapatos planos si el ruedo deja verlos, mientras que un pantalón ajustado permite experimentar con calzados de mayor estructura.

También conviene considerar la ocasión y la comodidad. Un mismo jean puede acompañar una jornada de trabajo, un paseo de fin de semana o una salida nocturna con solo cambiar los zapatos.

La mejor combinación es aquella que encuentra un equilibrio entre las proporciones, el estilo personal y la comodidad, sin necesidad de renovar por completo el guardarropa.

at redacción Marie Claire

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