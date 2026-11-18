Las tendencias de moda 2027 llegaron cargadas de diseño y líneas que rompen varios años de minimalismo, el regreso de los famosos jeans barrel, ballon y por supuesto los wide son los favoritos de este año.

Europa ya demostró tanto en sus meses más fríos como en los cálidos cómo llevar los jeans más trendy del próximo año 2027 y te compartimos algunas propuestas que llegaron a la Argentina de mano de la firma española de Inditex, Zara.

JEANS EXTRA WIDE

Jeans Extra Wide Zara

Como los wide no fueron suficiente y las amantes de la moda no pararon de llevarlos, el 2027 viene con los extra wide para llevar esta versión a otro nivel.

JEANS BARREL

Barrel Jean Zara

Los clásicos jeans barrel también llegan reversionados, el patchwork o con tiro extra alto.

JEANS MOM

Mom Jeans Zara Invierno 2026

Los jeans mom siempre estarán dentro de las tendencias de moda, el pequeño giro de este año, es una bota más corta a diferencia de los extra long que se ven en otros modelos.

JEANS BALLON

Ballon jeans Zara

Otros de los favoritos de los últimos años regresa para ser uno de los favoritos en invierno, con botas, stilettos y zapatillas se llevan los jeans ballon que llevarás durante el 2027.

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