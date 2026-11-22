Durante mucho tiempo, las bermudas quedaron asociadas a un estilo demasiado informal o exclusivamente vacacional. Sin embargo, las últimas temporadas las devolvieron al centro de la escena con una nueva impronta: más pulidas, más sofisticadas y mucho más fáciles de adaptar a distintos contextos.

En el verano 2027, las bermudas se consolidan como una de las prendas clave del guardarropa. La razón es simple: permiten estar fresca sin resignar estilo y funcionan tanto para looks relajados como para propuestas más arregladas. Las versiones sastreras, de lino, denim o algodón estructurado aparecen entre las favoritas, especialmente en tonos neutros, blanco, beige, chocolate, negro y azul marino.

La clave para que se vean elegantes está en el equilibrio general del look: el largo, la elección de la parte superior, el calzado y los accesorios pueden transformar por completo la prenda. Lejos de ser una opción menor, las bermudas pueden convertirse en la base de estilismos muy actuales y favorecedores.

Estas son cinco formas de combinar bermudas con elegancia en verano 2027.

1. Con camisa blanca: un clásico que siempre funciona

Si hay una combinación infalible para elevar unas bermudas, esa es la de bermudas y camisa blanca. Se trata de una fórmula simple, fresca y muy versátil, que puede adaptarse a distintos momentos del día.

Las bermudas sastreras en tonos beige, arena, negro o azul marino funcionan especialmente bien con camisas blancas de algodón, poplín o lino. Llevar la camisa apenas abierta en el cuello, con las mangas arremangadas o parcialmente por dentro de la cintura ayuda a construir un look relajado pero cuidado.

Para completar el conjunto, se pueden sumar sandalias minimalistas, mocasines livianos o zapatillas blancas. Un cinturón fino, aros discretos y un bolso estructurado aportan el toque final.

Es un look ideal para la oficina, una comida o una salida urbana, porque transmite una elegancia sin esfuerzo.

2. Con chaleco sastrero: la dupla más sofisticada

Las bermudas también se suman a la tendencia de la sastrería liviana. Una de las maneras más elegantes de llevarlas este verano es combinarlas con chalecos sastreros a juego o en tonos coordinados.

Esta propuesta funciona especialmente bien con bermudas de tiro alto y corte recto, que marcan la cintura y estilizan la silueta. Los conjuntos monocromáticos en blanco, crudo, camel, gris claro o negro tienen un efecto especialmente refinado.

El chaleco puede llevarse cerrado como top o sobre una musculosa liviana, dependiendo del estilo personal y de la ocasión. Las sandalias de taco bajo, los mules o incluso unas chatitas refinan todavía más el resultado.

La combinación logra un equilibrio interesante entre estructura y frescura, y demuestra que las bermudas también pueden entrar en un vestuario más sofisticado.

3. Con musculosa básica: minimalismo de verano

Para quienes prefieren un estilo más simple y despojado, las bermudas combinadas con musculosas básicas son una excelente opción. Esta dupla tiene un aire minimalista que resulta muy actual, sobre todo cuando se trabaja con una paleta neutra.

Una musculosa blanca, negra o marrón chocolate puede acompañar bermudas de lino o algodón en tonos claros o tierra. El contraste entre una prenda superior más ajustada y unas bermudas de silueta más amplia ayuda a mantener la armonía del look.

El resultado puede resolverse con sandalias planas, ojotas de cuero, un bolso de rafia y anteojos de sol. También se puede sumar un collar delicado o unos aros medianos para elevar el conjunto sin recargarlo.

Es una fórmula sencilla, pero muy efectiva para los días de calor, cuando la prioridad es sentirse cómoda sin perder estilo.

4. Con blazer liviano: para una versión más pulida

Una forma muy interesante de incorporar bermudas a un look más arreglado es llevarlas con blazer liviano. Esta combinación tiene un aire moderno y urbano, y permite transformar una prenda veraniega en una opción apta para contextos más formales.

Para que funcione, conviene elegir bermudas de corte sastrero y largo intermedio, preferentemente a la altura de la rodilla o apenas por encima. Combinadas con una remera lisa, una musculosa o un top sencillo, logran una base equilibrada sobre la que el blazer termina de ordenar el look.

Los modelos oversized resultan especialmente actuales, aunque también funcionan las versiones más rectas. En cuanto al calzado, pueden sumarse sandalias de tiras, mocasines o zapatillas limpias y minimalistas.

Es una opción ideal para quienes buscan looks frescos para trabajar o asistir a reuniones sin caer en estilismos demasiado rígidos.

5. Con top especial y sandalias: la opción para la noche

Las bermudas no tienen por qué quedar reservadas al día. También pueden convertirse en una alternativa para la noche si se las combina con prendas y accesorios que eleven la propuesta.

Una buena opción es llevarlas con tops satinados, asimétricos o con detalles especiales, como drapeados, transparencias sutiles o escotes diferentes. Las bermudas negras, blancas o en tonos oscuros funcionan especialmente bien para este tipo de estilismos.

El look se completa con sandalias delicadas, una cartera pequeña y algún accesorio protagonista, como aros o pulseras. También se puede sumar un blazer liviano sobre los hombros para reforzar el costado sofisticado.

La mezcla entre una prenda de líneas más relajadas y otra más sensual o refinada genera un contraste interesante, perfecto para cenas, salidas o eventos informales de verano.

Qué bermudas elegir para que se vean elegantes

Más allá de las combinaciones, hay algunos detalles que hacen la diferencia al momento de elegir bermudas con un resultado más pulido.

El corte es fundamental. Las versiones sastreras, rectas o levemente amplias suelen verse más elegantes que los modelos excesivamente deportivos o ajustados. También conviene prestar atención al largo: en general, las bermudas que llegan a mitad de muslo o cerca de la rodilla resultan más versátiles y sofisticadas.

Los géneros también influyen. El lino, el algodón estructurado, las gabardinas suaves y algunas telas sastreras livianas ayudan a construir estilismos más refinados. En cambio, las telas demasiado informales pueden llevar el look hacia un terreno más casual.

En cuanto a los colores, los neutros siguen siendo la opción más fácil de combinar, aunque también pueden funcionar muy bien los tonos manteca, terracota, verde oliva o azul profundo.

Por último, el calzado y los accesorios terminan de definir el tono del conjunto. Unas mismas bermudas pueden verse totalmente distintas según se acompañen con zapatillas, sandalias planas o zapatos más estructurados.

Versátiles, actuales y mucho más elegantes de lo que alguna vez parecieron, las bermudas se reinventan este verano como una prenda clave para construir looks frescos y con estilo.

at redacción Marie Claire

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