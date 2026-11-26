Los pantalones capri recuperaron protagonismo en las pasarelas primavera-verano 2027, con versiones de líneas depuradas y otras que suman terminaciones especiales. Su característica principal es el largo por debajo de la rodilla, que deja parte de la pantorrilla al descubierto.

Lejos de exigir una silueta única, permiten jugar con las proporciones. La clave está en elegir el corte, la altura del ruedo y el calzado que mejor acompañen la forma de vestir de cada persona.

Capri negro y camisa blanca: una combinación segura

Un pantalón capri negro de tela lisa con una camisa blanca de algodón es una fórmula de líneas claras. Se puede acompañar con sandalias de tiras finas o chatitas de punta marcada. La simpleza hace que el largo del pantalón se convierta en protagonista.

Con remera y sandalias planas para el día

Para un conjunto cotidiano, basta con una remera de buen algodón, un capri en tono neutro y sandalias planas. El resultado tiene una referencia noventosa, pero puede verse actual con una cartera contemporánea y accesorios discretos.

Con blazer liviano para una versión más urbana

Un blazer desestructurado equilibra el carácter informal del pantalón corto. Si el capri es ajustado, una capa superior apenas amplia genera contraste. En días cálidos, conviene priorizar prendas sin forros pesados.

Capri de denim y musculosa

El denim acerca la tendencia al guardarropa diario. Una musculosa lisa y sandalias de cuero son suficientes para construir un look fácil de repetir. Revisá que el ruedo no ajuste incómodamente al caminar o sentarte.

Versiones con detalles para un look más expresivo

Las propuestas recientes incorporan terminaciones dobladas, encajes y otros detalles. Si el capri tiene textura o un borde llamativo, equilibrarlo con prendas simples evita que el conjunto resulte recargado. No es necesario sumar varios recursos de tendencia al mismo tiempo.

La pregunta clave: dónde termina el pantalón

Un pequeño cambio de largo puede modificar por completo cómo se ve un capri. Probalo con sandalias y zapatos cerrados antes de decidir. No hay una altura universalmente favorecedora: la correcta es aquella que se siente cómoda y funciona con las prendas que realmente usás.

at redacción Marie Claire

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora