Tendencias: europa anticipó que los vestidos "tipo camisón” serán el favorito del verano 2026 2027

El vestido tipo camisón o de lencería alguna vez fue una prenda íntima y funcional ahora se proyectó como el must-have de primavera verano 2026 de Europa. Las pasarelas de Milán y París ya lo anticipaban con siluetas sueltas, y el street style lo empieza a estilizar con sello propio en el Cono Sur.

IDEAS DE LOOK CON CAMISÓN PARA EL VERANO

Telas ligeras como la seda, el satén y el algodón toman protagonismo, mientras los detalles lenceros, escotes suaves y tirantes finos– evocan una sensualidad discreta y atemporal.

ROPA DE DORMIR QUE COBRA PROTAGONISMO

La clave de esta tendencia radica en el equilibrio entre comodidad y sofisticación. El camisón se libera del dormitorio y conquista las calles, adoptando un aire urbano gracias a combinaciones inesperadas: botines robustos, blazers estructurados, y capas oversize que transforman su delicadeza en fuerza estética.

LAS FIRMAS QUE APUESTAN POR EL TREND

Firmas como Jacquemus, Cecilie Bahnsen y Victoria Beckham reinterpretan este básico con cortes asimétricos, transparencias estratégicas y paletas otoñales que van del burdeos profundo al verde musgo.

Las amantes de la moda y las tendencias no esperarán casi un año para poder lucir este trend, y lo empiezan a llevar durante los meses cálidos que llegaron a la Argentina.

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