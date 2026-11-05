Pelo corto para el verano, claro que sí: conocé el slob que favorece todos los tipo de rostro

Para aquellos que pensaban que el corte de pelo bob en su versión más clásica había vuelto, u otros que pensaban que el mullet había triunfado como corte de la temporada, bueno tenemos que decirte que es incorrecto. Porque ahora hay una nueva moda, el corte de pelo slob popularizado por las celebrities.

Este estilo bob aporta mucha elegancia y es de lo más fáciles de mantener y de peinar. Un plus que se agradece cuando nos levantamos con prisas, porque no requiere mucho esfuerzo para que luzca perfecto. Por eso este corte de pelo se ha ganado un hueco entre muchas celebrities que no han dudado en apostar por este corte para verse elegantes y rejuvenecidas.

El corte de pelo slob es un look cuidado y prolijo que se luce liso y brillante, pero de una forma muy sencilla y clásica. También se trata de un corte que tiene muchas posibilidades a la hora de peinarlo sin renunciar a su encanto liso y ese movimiento que tiene al caminar o al girar la cabeza.

El corte de pelo que es tendencia es la fusión de dos términos: sleek (pulido) y bob por lo que es sinónimo de un bob sin ninguna capa, completamente recto y llega justo por debajo de la mandíbula. El acabado es liso y no hay hueco para que tenga frizz, asi que la clave es plancha y sérum capilar que ayudaran en un resultado excelente.

Formas de peinar el slob

Y es que como decíamos, son diferentes las formas en que se puede peinar, una de las que más le representa es liso y recto como el estilo de Olivia Palermo o Cara Delevingne.

Pero también hay una nueva versión en donde se marcan las puntas hacia afuera como lo luce Naomi Watts. Otra apuesta es el acabado wet o efecto mojado, que precisamente queda genial con este tipo de corte y suma sofisticación. Además, también podemos jugar con la raya y peinarla tanto de lado como en el centro, ya que en ambos casos es un corte que siente genial.

Este corte es un corte que favorece a todo tipo de rostros, potenciando o saltando los rasgos de cada uno. Por ejemplo, en el caso de los rostros alargados, precisamente acorta la largura y redondea gracias a su largura hasta la mandíbula y en rostros redondos se apuesta por la raya de lado o peinado de forma asimétrica, el rostro se verá más anguloso.

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