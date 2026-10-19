Stefi Roitman presentó su colección junto a Garza Lobos: "La moda es parte de mi identidad y me permite transmitir quién soy"

Hay marcas que forman parte del ADN del diseño nacional y cuyo regreso se celebra como un acontecimiento. En una jornada signada por el reencuentro y la sofisticación, Garza Lobos celebró su esperado relanzamiento con un hito muy especial: la presentación de “Emotionally On Set”, la cápsula diseñada en colaboración con Stefi Roitman para la temporada primavera-verano.

El punto de encuentro fue un íntimo brunch a media mañana donde la gastronomía de autor y los detalles crearon la atmósfera perfecta para el intercambio. Un selecto grupo de referentes de la moda como Zuzu Coudeu, Lucila Eyman, Emma Klass, Serena Romanini, Sofía Ganuza, Belén Deluca, Eugenia De Martino y la actriz Brenda Gandini compartieron la mesa con Stefi, quien vivió cada instante rodeada del afecto incondicional de su familia.

Lejos de los mandatos rígidos de la pasarela, la propuesta de Stefi junto a Belén y su hermano, creadores de Garza Lobos, invita a habitar la ropa desde la emoción, el juego y la soltura diaria. Prendas pensadas para acompañar el ritmo real, con una impronta donde la comodidad jamás negocia la elegancia ni ese toque sutil de sensualidad tan propio de Roitman. En un ida y vuelta exclusivo con Marie Claire, la actriz reflexiona sobre su evolución personal, la mirada trotamundos que nutre su guardarropa y el orgullo visceral de crear en su propia tierra.

Identidad, raíces y el arte de vestir la emoción

Marie Claire: ¿Qué lugar ocupa la moda en tu vida y cómo fue cambiando tu relación con ella a lo largo de los años?

Stefi Roitman: La moda en mi vida es una parte importante porque me representa, es parte de mi identidad. Uno a través de la moda se expresa y habla un poco de quién es. A medida que fui creciendo, mi relación con ella fue cambiando junto con mi evolución y mi madurez; va proyectando diferentes cosas que siento. Para mí la moda es muy divertida, me divierto mucho con ella. Hoy en día, junto a Garza Lobos y con la cápsula Emotionally On Set, me permito seguir explorando. Considero que el arte es un todo y la moda es parte de eso, así que estoy muy feliz de este momento.

M.C.: ¿Cómo definirías tu estilo hoy? ¿Sentís que te representa al cien por cien?

S.R.: Creo que nunca fui de seguir tanta tendencia; de hecho me gusta adelantarme un poco, buscar cosas que no estén tan vistas. Mi estilo capaz no es tan clásico a veces, pero sí quiero que sea fresco, cómodo y cool. Me gusta que alguien que me vea con algo puesto diga: "Yo también quiero ponerme eso", porque se nota la comodidad y proyecta seguridad y un toque de sensualidad.

M.C.: Viviste en distintos lugares y conociste otras culturas, ¿Cómo influyeron esas experiencias en tu forma de vestir?

S.R.: Por muchos años fui bien argentina. A medida que fui creciendo y saliendo un poco de mi burbuja -si bien uno se inspira a través de internet, la televisión o los videos-, siempre fui muy amante de la moda argentina, de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Es verdad que hoy en día soy más un medio trotamundos, medio nómade, y eso hizo que pueda inspirarme en otras personas. Amo a la mujer en general y cómo se expresa de diferentes maneras en distintas culturas. No se trata de apropiarme de otra cultura, sino de nutrirme de sus valores, de lo que están contando, de sus colores o hasta de sus aromas. Es muy lindo poder mirar hacia afuera y salir de la burbuja para seguir aprendiendo.

M.C.: ¿Qué buscás en una prenda para sentir que realmente habla de vos?

S.R.: Creo que me la tengo que poner y sentirla en el cuerpo. Tiene que ver mucho con el humor de ese momento; capaz un día me la pongo y no me convence, pero me la pongo a los dos días y digo: "Sí, era esto". Por ejemplo, ahora me estoy haciendo un vestido y la forma en que elijo la tela para sentirme cómoda es jugando con los géneros sobre el cuerpo. Hay algo en llevar la tela y sentirme en mi propia piel, no querer ser alguien que no soy, no sentirme disfrazada... Sentir que estoy siendo yo y con eso voy hasta el fin.

M.C.: ¿Qué significa para vos formar parte del relanzamiento de una marca argentina como Garza Lobos?

S.R.: Me pasa algo muy fuerte con mis raíces y con mi país; es un amor eterno que creo que tenemos muchos de los que nacimos acá. Para mí era muy importante hacer algo con una marca argentina como Garza Lobos, que realmente me representa. He compartido tanto con los dos hermanos, que son increíbles, y con Belu, que me dio un lugar hermoso. Me permitieron expresarme y hacer ropa que me gusta y que de verdad uso todos los días, y encima es argentina. No me da igual que sea de otro país. Estar acá en mi tierra, con una marca de mi país, verme representada y que la marca también me elija es un honor que me enorgullece enormemente como argentina.

Como sello final de una jornada donde el diseño y la calidez fueron de la mano, cada una de las invitadas fue agasajada con un recuerdo muy especial: uno de los icónicos pañuelos de la cápsula acompañado por su portapañuelo personalizado y brandeado por Garza Lobos. Un gesto que sintetiza el espíritu de la colección, donde el cuidado por el detalle y el valor del diseño local se transforman en una seña de identidad para usar y llevar todos los días.

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