São Paulo Fashion Week 2026: los 7 desfiles más destacados de la semana de la moda brasileña

En el mapa de las semanas de la moda latinoamericanas, São Paulo ocupa un lugar privilegiado. Capital de la moda de Brasil, es una ciudad vibrante, acelerada y cosmopolita, donde todo parece suceder al mismo tiempo y a la velocidad de un tren bala.

En ese contexto, São Paulo Fashion Week (SPFW) no podía ser diferente. Activa desde 1996, la plataforma celebra este año tres décadas de historia y se consolidó como uno de los principales espacios de proyección internacional para nuevos talentos, diseñadores, fotógrafos y modelos. Por sus pasarelas pasaron algunas de las figuras más importantes de la industria, desde Gisele Bündchen hasta Naomi Campbell.

Esta edición reunió 26 desfiles, una cifra menor a los 38 de la edición anterior, y tuvo como eje conceptual “Imaginários”, una propuesta que recupera los símbolos, las referencias y los universos creativos que contribuyeron a construir la identidad de la moda brasileña a lo largo de estos 30 años.

Entre locaciones externas y presentaciones en el Pabellón de las Culturas Brasileñas del Parque Ibirapuera, la semana volvió a demostrar por qué la moda puede convertirse en una forma de expresión y escape en tiempos de incertidumbre.

Estos son los siete desfiles que más se destacaron de São Paulo Fashion Week 2026.

Herchcovitch; Alexandre: entre el romanticismo y la provocación

Pocos diseñadores tienen tanto peso para abrir una semana de la moda como Alexandre Herchcovitch. Presente desde las primeras ediciones del evento, esta temporada presentó una propuesta más madura y vulnerable, sin abandonar los códigos que definen su identidad creativa.

En un universo que transita entre lo sensible y lo fetichista, el día y la noche, lo liviano y lo pesado, las prendas oscilaron entre corsés de vinilo, bordados florales y transparencias de inspiración lencera.

El resultado fue una colección que reafirmó la dualidad estética del diseñador, con una impronta clubber y noventosa que atraviesa buena parte de su trabajo.

Artemisi: el encuentro entre tecnología y artesanía

La unión entre tecnología y trabajo artesanal encontró una de sus expresiones más interesantes en Artemisi, la firma de la diseñadora Mayari Jubini.

Con una estética atravesada por el misticismo, el futurismo y el maximalismo, la colección combinó impresiones 3D, bordados realizados a mano y superposiciones de pedrería.

El resultado fue un desfile de gran impacto visual que marcó el regreso de Artemisi a las pasarelas brasileñas y volvió a poner en primer plano el diálogo entre innovación tecnológica y técnicas tradicionales.

Dario Mittmann: el universo de Mónica se vuelve punk

Divertida, colorida y alejada de cualquier convencionalismo, la propuesta de Dario Mittmann encontró inspiración en uno de los grandes clásicos de la cultura popular brasileña: Turma da Mônica, la historieta creada por Mauricio de Sousa.

El diseñador llevó a la pasarela una reinterpretación de sus personajes a través de una estética punk, irreverente y cargada de color.

Los protagonistas de la historieta cobraron vida en accesorios, estampas y estilismos que recuperaron diferentes etapas del universo de Mónica, desde sus primeras apariciones en la década de 1960 hasta la actualidad.

Una colección que convirtió la nostalgia en una propuesta contemporánea y desafiante.

Hisha: una mirada contemporánea sobre las raíces brasileñas

Después del éxito de su presentación en Río de Janeiro, Hisha, la firma creada por Giovanna Resende, hizo su debut en São Paulo Fashion Week.

En una entrevista exclusiva, la diseñadora explicó que su nueva colección, “Alforje”, toma como referencia un camino de Minas Gerais que conecta ese estado con otras regiones brasileñas.

Los grandes protagonistas fueron los bordados artesanales, enriquecidos con piedras como cuarzos y amatistas, además de metales como plata y cobre.

Una propuesta que exploró el vínculo entre territorio, memoria y artesanía, trasladando referencias locales a un lenguaje de moda contemporáneo.

Aluf: una fantasía inspirada en el universo marítimo

Bajo el nombre “Sueño de Pescador”, el desfile de Aluf propuso una experiencia casi inmersiva.

La colección rindió homenaje al trabajo de las mujeres pescadoras y recolectoras de mariscos, llevando a la pasarela un universo de inspiración marítima a través de texturas rústicas, bordados, redes y tejidos.

El estilismo estuvo a cargo de Larissa Lucchese, directora de Moda de Marie Claire Brasil, quien incorporó accesorios con perlas y colgantes con formas de peces en las canastas.

Una propuesta en la que la tradición artesanal y la fantasía convivieron con una mirada contemporánea sobre los oficios vinculados al mar.

Normando: una sastrería que trasciende el género

La sastrería atemporal, uno de los grandes sellos de Normando, encontró nuevas referencias en la obra del pintor modernista brasileño Ismael Nery.

Los diseñadores Marco Normando y Emídio Contente presentaron una colección de 40 looks dominada por el blanco y negro, con intervenciones de rojo intenso, celeste y diferentes tonalidades de marrón.

Las siluetas transitaron entre elementos tradicionalmente asociados al guardarropa masculino y femenino, sin establecer límites ni categorías rígidas.

Una colección que reafirmó la sastrería como un lenguaje libre de definiciones de género.

Apartamento 03: moda, identidad y expresión política

El cierre de la semana estuvo a cargo de Apartamento 03, la firma de Luiz Cláudio Silva, que sumó una dimensión política a la pasarela con la participación de la diputada brasileña Erika Hilton, junto a otras modelos trans.

La colección, titulada “Atempo”, reflexionó sobre el valor que las prendas adquieren con el paso del tiempo.

Las piezas fueron construidas a partir de collages textiles, retazos y superposiciones, en una paleta que combinó tonos intensos con colores más sobrios.

Un desfile que demostró cómo la moda puede funcionar como un espacio de expresión cultural, social y política, y que cerró una edición dedicada a revisar los imaginarios que construyeron tres décadas de diseño brasileño.

Fotos: Leticia Veríssimo y Agencia FotoSite

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