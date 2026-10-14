Jisoo de BLACKPINK y el gorpcore: la tendencia que lleva las zapatillas outdoor a la ciudad

Hace tiempo que Jisoo dejó de ser reconocida únicamente por su carrera musical. La integrante de BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop, construyó una identidad propia en la industria de la moda, donde su estilo personal y su presencia en campañas internacionales la convirtieron en una figura de referencia.

Ahora, la cantante y actriz surcoreana da un nuevo paso con su primera campaña global para Salomon, una propuesta que la aleja de los escenarios tradicionales de la moda para situarla en un territorio donde conviven el deporte, la naturaleza y la vida urbana.

Bajo el nombre In the Open, la campaña propone una mirada sobre la forma en que nos vestimos y nos movemos por la ciudad. Lejos de los estilismos excesivamente elaborados, Jisoo aparece con prendas funcionales, siluetas relajadas y zapatillas de inspiración técnica, en una estética que refleja uno de los cambios más visibles de la moda contemporánea: la incorporación de elementos deportivos al guardarropa cotidiano.

Seúl, el escenario de una nueva faceta de Jisoo

La elección de Seúl no es casual. La capital surcoreana se convierte en el escenario de una historia visual construida alrededor del movimiento y los contrastes.

Parques, senderos, calles húmedas después de la lluvia y paisajes envueltos en neblina forman parte de una producción en la que la ciudad y la naturaleza dejan de ser universos separados.

En las imágenes, Jisoo recorre espacios abiertos y entornos urbanos con una actitud que se aleja de las poses más convencionales de las campañas de moda. La propuesta apuesta por una belleza menos artificiosa, donde el paisaje, el clima y la ropa conviven de manera natural.

Del deporte a la calle: la tendencia que conquista la moda

Durante las últimas temporadas, el calzado originalmente desarrollado para actividades al aire libre comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en la moda urbana.

Las zapatillas de trail running, reconocibles por sus suelas robustas, materiales resistentes y detalles funcionales, dejaron de estar asociadas exclusivamente al deporte para combinarse con prendas de uso cotidiano.

Este fenómeno, conocido como gorpcore, transformó elementos tradicionales del vestuario de montaña en piezas habituales del guardarropa urbano. Camperas técnicas, chalecos acolchados, zapatillas deportivas y prendas resistentes al clima comenzaron a convivir con pantalones de vestir, faldas y otras propuestas de estética más sofisticada.

En este contexto aparece la cápsula In the Open de Salomon, que reúne distintas versiones de zapatillas técnicas, como las XT-6 Protective, XT-Whisper GORE-TEX y XT-4 OG GORE-TEX. Más allá de sus características específicas, la colección refleja una forma de entender la moda donde la comodidad, la funcionalidad y el diseño pueden formar parte de una misma propuesta.

La tendencia también habla de un cambio en los hábitos cotidianos. Las prendas ya no necesariamente responden a una única actividad o momento del día, sino que se adaptan a diferentes situaciones sin perder identidad.

Jisoo y el poder de las estrellas del K-pop en la moda

La elección de Jisoo también permite observar cómo evolucionó el papel de las celebridades en la industria.

Las figuras del K-pop ya no participan únicamente como invitadas de los desfiles o protagonistas de campañas. Su influencia cultural contribuye a instalar estéticas, transformar hábitos de consumo y acercar nuevas tendencias a públicos de diferentes generaciones.

En el caso de Jisoo, su imagen combina una elegancia reconocible con una nueva faceta más relajada y funcional, que amplía el universo de estilos con los que suele asociarse a la artista.

La propia cantante explicó que, en su vida cotidiana, prioriza la comodidad y la libertad de movimiento. También destacó la versatilidad del calzado de Salomon, que puede acompañarla tanto en sus actividades diarias como en experiencias al aire libre.

Su participación en esta campaña representa, además, una nueva manera de interpretar su vínculo con la moda. No se trata de su debut como diseñadora, sino de una colaboración como embajadora global, en la que su imagen y su personalidad acompañan una propuesta estética vinculada al movimiento y la vida contemporánea.

Con In the Open, Jisoo demuestra que su influencia en la moda no depende de un único estilo. Puede moverse entre los códigos más sofisticados del vestuario y la funcionalidad de la ropa deportiva sin perder una identidad propia.

Y quizás allí esté una de las claves de su atractivo: en una industria que busca constantemente nuevas formas de interpretar el estilo personal, la artista surcoreana parece encontrar distintas maneras de expresar el suyo.

at redacción Marie Claire

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