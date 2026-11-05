Cómo usar accesorios para transformar cualquier look: 5 trucos de estilismo que funcionan

Hay días en los que vestirse diferente no requiere cambiar todo el guardarropa, sino prestar atención a aquello que muchas veces pasa inadvertido. Un pañuelo alrededor del cuello, un broche heredado, un cinturón vintage o unos anteojos de sol pueden modificar por completo la imagen de un conjunto. En un momento en el que la individualidad gana terreno frente a los looks demasiado calculados, los accesorios recuperan su lugar como protagonistas del estilo.

Durante mucho tiempo, los complementos ocuparon un lugar casi decorativo: eran el último paso de un look, ese detalle que se agregaba cuando el resto ya estaba resuelto. Sin embargo, la moda viene demostrando que pueden funcionar exactamente al revés. Un accesorio puede ser el punto de partida de un conjunto, determinar su personalidad e incluso transformar prendas que usamos habitualmente.

La clave está en entender que no hace falta estrenar ropa para conseguir una imagen diferente. A veces, alcanza con cambiar la manera de llevar lo que ya tenemos, recuperar piezas olvidadas o animarse a combinaciones que antes no hubiéramos considerado.

1. Pañuelos: el accesorio versátil que transforma cualquier look

Si hay un complemento que demuestra esta transformación, es el pañuelo. Su versatilidad permite llevarlo alrededor del cuello, como vincha, atado a una cartera o incluso como cinturón. Una misma pieza puede construir una imagen romántica, sofisticada o descontracturada, dependiendo de cómo se combine.

Los modelos estampados, las versiones de seda y los diseños de inspiración vintage funcionan especialmente bien cuando se incorporan a conjuntos simples. Una camisa blanca, un jean recto y un pañuelo con personalidad pueden convertirse en una combinación mucho más interesante sin necesidad de sumar demasiados elementos.

El truco de estilismo está en utilizar el pañuelo como punto de contraste, ya sea a través del color, el estampado o la manera de llevarlo. Un detalle pequeño que puede cambiar por completo la percepción de un look.

2. Broches: el regreso de las piezas vintage y los accesorios con historia

Otro de los accesorios que recupera protagonismo es el broche. Asociado durante años a una estética clásica o a los guardarropas heredados, hoy encuentra nuevas formas de incorporarse a la vestimenta cotidiana.

Sobre un blazer, en el cuello de una camisa, en un abrigo o incluso sobre un vestido minimalista, esta pieza permite introducir personalidad sin modificar la estructura del conjunto.

También abre una posibilidad interesante: recuperar accesorios familiares y darles una segunda vida. Una joya heredada puede convivir con prendas contemporáneas y construir un contraste que resulta mucho más interesante que un look completamente coordinado.

En ese cruce entre lo antiguo y lo actual aparece una de las claves del estilo: no todo tiene que ser nuevo para resultar vigente.

3. Cinturones: cómo cambiar las proporciones de un conjunto

Más allá de su función práctica, los cinturones pueden modificar por completo la silueta de un look. Marcar la cintura, generar un contraste de color o sumar una hebilla llamativa son recursos sencillos que permiten actualizar prendas básicas.

Los modelos anchos, las versiones de cuero con impronta vintage y los diseños con hebillas protagonistas pueden llevarse sobre vestidos, camisas amplias, blazers o pantalones de tiro medio.

Una de las combinaciones más fáciles de incorporar consiste en sumar un cinturón a una camisa oversized o a un vestido de líneas rectas. El resultado es una silueta más definida, sin necesidad de modificar las prendas originales.

La clave no está únicamente en elegir el modelo adecuado, sino también en experimentar con su ubicación y la manera de llevarlo.

4. Anteojos de sol: un detalle que define la personalidad del look

Los anteojos de sol dejaron de ser únicamente un accesorio funcional para convertirse en una herramienta de estilismo capaz de imprimir personalidad a cualquier conjunto.

Desde los diseños de inspiración retro hasta las monturas geométricas o las versiones minimalistas, cada modelo transmite una estética diferente.

Un look compuesto por una remera blanca, jeans y zapatos clásicos puede adquirir una impronta completamente distinta según los anteojos elegidos.

El secreto está en no pensar los accesorios como elementos que necesariamente deben combinar entre sí. Muchas veces, una montura inesperada o un diseño de carácter fuerte aportan el contraste que un conjunto necesita.

5. Carteras: el contraste como recurso de estilismo

Las carteras también pueden convertirse en el centro de atención de un look, especialmente cuando se eligen modelos que contrastan con el resto de las prendas.

Una cartera estructurada puede aportar sofisticación a un conjunto relajado, mientras que un diseño de color intenso puede transformar una combinación monocromática.

Las piezas vintage, los modelos de formas originales y las carteras con texturas particulares permiten introducir un elemento inesperado sin necesidad de incorporar más ropa.

No hace falta que la cartera combine con los zapatos o el cinturón. De hecho, jugar con diferentes materiales, colores y estilos puede generar una imagen más personal y menos previsible.

Cómo vestirse mejor sin comprar ropa nueva

Quizás el mayor atractivo de esta manera de entender los accesorios sea su relación con una forma más consciente de consumir moda. Frente a la velocidad con la que aparecen y desaparecen las tendencias, volver a mirar aquello que ya tenemos puede ser una manera de renovar el guardarropa.

Un pañuelo olvidado en un cajón, una joya heredada o un cinturón que dejamos de usar pueden convertirse en los protagonistas de una combinación completamente nueva.

También se trata de recuperar la creatividad al vestirse, experimentar con las proporciones y descubrir nuevas posibilidades en prendas que conocemos de memoria.

Porque, en definitiva, el estilo no siempre está en la cantidad de ropa que tenemos, sino en la manera en que elegimos llevarla. Y muchas veces, un solo accesorio alcanza para hacer la diferencia.

at Milagros Cabrera.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora