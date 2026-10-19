Cómo transformar tu reloj en una joya: el secreto de estilista que cambia todo el look

En la última década el reloj dejó de ser un objeto masculino prestado. Las casas lo entendieron antes que nadie: Cartier lleva un siglo vendiendo relojes que son, antes que instrumentos, piezas de joyería, y el Tank y el Santos se siguen comprando por la misma razón por la que se compra un brazalete.

Lo que cambió es cómo se usan. El reloj ya no es la pieza que se reserva para las ocasiones: entra en el stack de pulseras, se combina con anillos, convive con un brazalete fino de oro. Y en esa lógica hay un elemento que decide casi todo y del que se habla poco: la correa.

La pieza que cambia el registro

Una misma caja funciona como joya o como reloj de todos los días según lo que la sujete a la muñeca. Un Santos con brazalete de acero es una pieza de día, urbana, con peso. El mismo Santos con una correa de caucho negro se vuelve deportivo. Con piel granate o azul, se vuelve otra cosa: un accesorio de color, que es exactamente como se usa una joya.

Ese es el truco que aplican las estilistas y que casi ninguna dueña de un reloj aprovecha: no hace falta comprar otro reloj para tener otro reloj.

Cómo elegir sin equivocarse

Hay un detalle técnico que separa una correa que se ve bien de una que se ve prestada, y no es el color. Es el encaje entre la correa y la caja. En relojes con asas curvas o con correa integrada —Santos, Tank, Ballon Bleu—, una correa plana deja un hueco entre la caja y la correa. Se nota en cuanto la mano se apoya sobre la mesa.

Por eso conviene buscar correas cortadas para una referencia concreta. El catálogo de correas Cartier de Helvetus, por ejemplo, está construido modelo por modelo —Santos de Cartier, Santos 100, Santos Dumont, la familia Tank, Roadster, Pasha, Ronde— en caucho, piel, nailon y acero, y conserva la hebilla original de la casa, que es la parte que la mirada reconoce.

Para quien tiene el modelo más buscado de la casa, hay un catálogo específico de correas para el Santos de Cartier en versiones Medium y Large, con colores que van del negro y el azul marino al naranja o al celeste, en un rango aproximado de 129 a 189 dólares. Desde el rediseño de 2018, el sistema QuickSwitch de Cartier permite cambiarlas a mano, sin herramientas y sin pasar por la relojería.

Materiales: qué aguanta el uso diario

La piel es la más elegante y la más frágil. El agua, el perfume y las cremas la deterioran, y en uso diario hay que cambiarla cada dos años. Vale la pena para la noche y para la oficina, menos para el verano.

El caucho ganó el uso cotidiano, con una advertencia: no todos son iguales. La silicona económica junta pelusa y termina pegajosa. El material que hay que buscar es el FKM vulcanizado, un fluoroelastómero industrial que no se deforma, no se pone pegajoso y se lava bajo el grifo. Es también el motivo por el que una correa de este tipo cuesta tres cifras.

El acero queda para quien quiere el reloj como pieza de joyería pura: pesa, brilla y no perdona un ajuste mal hecho.

Y si el reloj es de la casa vecina

La misma lógica vale para los relojes deportivos que muchas mujeres usan a diario. Las correas Helvetus para Rolex están organizadas por modelo —Datejust de 36 y 41, Oyster Perpetual, Submariner, Daytona, GMT-Master II— y permiten llevar en verano un reloj que con brazalete de acero terminaría en el cajón. El brazalete original se guarda y vuelve cuando hace falta.

Qué comprobar antes de comprar

Que la correa esté hecha para la referencia exacta del reloj, no solo para el ancho entre asas. Que la hebilla sea de acero macizo y no chapada, porque es lo primero que se gasta. Y qué garantía da el fabricante: Helvetus cubre las correas de caucho de por vida y el resto de materiales durante un año, con envío gratuito y sin costos de importación, algo que conviene mirar cuando la compra se hace desde Buenos Aires.

El reloj que ya está en el cajón no necesita un reemplazo. Necesita, casi siempre, otra correa.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora