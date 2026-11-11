Accesorios con identidad y una historia entre generaciones

Hay accesorios que elegimos por su diseño, por su practicidad o por esa intuición de que van a acompañarnos durante mucho tiempo. Y hay un detalle que puede volverlos todavía más personales: nuestras iniciales. En Muy de Arriba, ese gesto es parte del punto de partida. Una manera de acercar el diseño a quien lo lleva y hacer de una pieza cotidiana algo propio.

La propuesta nació hace nueve años de la mano de Flor y Male, dos hermanas que hicieron de la personalización el sello de su emprendimiento. Hoy, la historia continúa con una nueva generación: Juana, de 22 años, y Valentino, de 20, tomaron las riendas hace aproximadamente un año. Su desafío es hacer crecer lo construido y encontrar, dentro de ese universo familiar, una voz propia.

“Nos pareció una oportunidad muy linda para seguir construyendo sobre algo que ya tenía una historia”, cuentan. Criados en una familia de emprendedores, conocen de cerca el entusiasmo y el trabajo que implica sostener un proyecto. Ahora les toca transformar esa experiencia en decisiones de diseño.

Juana está terminando la carrera de Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda. Le interesa observar las tendencias, entender hacia dónde se mueve el mercado y conocer el recorrido completo de un producto: los materiales, los talleres, los procesos que hacen posible una idea.

Valentino acaba de comenzar Diseño Industrial y encuentra en el hacer su espacio más natural. Pinta, cose y disfruta resolver con sus propias manos. Su mirada aporta una relación directa con los objetos, sus formas y sus posibilidades.

Lograron encontrar esa sensibilidad y trasladarla a la marca, donde el recambio generacional propone nuevas maneras de interpretar la identidad de la marca. También comparten el deseo de desarrollar un proyecto nacional. “Desarrollar un proyecto propio en Argentina y verlo crecer nos emociona todos los días”, aseguran.

Entre las piezas más reconocidas aparece el Bolso Medium, parte de la línea clásica, en sus versiones Suela, Black y Gris. Las líneas características de la marca y la posibilidad de sumar iniciales construyen una identidad visual que cada persona puede hacer suya.

Pero es el Canasto Maru el que mejor cuenta cómo nació ese vínculo entre diseño y vida cotidiana. Fue uno de los primeros productos desarrollados por Flor y Male y surgió de una escena familiar: las horas al aire libre mientras acompañaban a sus hijos a jugar al fútbol. Fanáticas del mate, buscaban una opción práctica y con estilo para llevar todo lo necesario.

Los canastos, que entonces ganaban presencia en las tendencias internacionales, les dieron una respuesta. Así apareció una pieza que todavía ocupa un lugar especial dentro de la marca. Juana y Valentino, que también disfrutan del mate y los planes al aire libre, encuentran en ese objeto una continuidad espontánea entre ambas generaciones.

Esa relación con los rituales cotidianos también atraviesa la Cápsula Argentina, uno de los proyectos centrales del año. La propuesta reúne una yerbera, una matera y una cartera personalizadas con símbolos del país.

“Representa nuestra identidad y nuestra manera de entender el emprendimiento”, explican. En esta colección, la personalización incorpora referencias compartidas: pequeños signos de pertenencia que acompañan objetos de uso diario.

La próxima colección de verano ampliará ese universo con un nuevo canasto y un set de lona compuesto por bolso y neceser, además de otros productos en desarrollo. La intención es sumar nuevas formas de acompañar los hábitos y los momentos de quienes eligen la marca.

La nueva etapa también trae una búsqueda: acercarse a otras consumidoras. Muy deArriba construyó su comunidad principalmente entre mujeres de 35 a 50 años y ahora busca conectar, además, con un público más joven, desde los 20.

La Tote de Flecos, presentada durante la temporada de invierno, fue un primer paso. Su incorporación abre el juego a otras siluetas y detalles, dentro de una propuesta que mantiene la personalización como hilo conductor.

Entre el legado familiar y las ideas que empiezan a tomar forma, Juana y Valentino ensayan su propia lectura de Muy de Arriba. Una marca que encuentra inspiración en lo cercano: una reunión con amigos, una tarde en familia, unos mates al aire libre. Escenas simples en las que los accesorios dejan de ser solo parte de un look y empiezan a formar parte de una historia.

La frase que acompaña a la marca condensa esa búsqueda: “Personalizá tus accesorios como más te guste. Hacemos lo que es muy nuestro, muy tuyo.”

Instagram: @muydearriba

Fotografía: Mercedes Rufino

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