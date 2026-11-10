Accesorios aesthetic para levantar outfits con prendas básicas

Los accesorios aesthetic son la última tendencia entre fashionistas, que meticulosamente levantan un look en cuestión de segundos, y el aliado número uno a la hora de armar un outfit con prendas básicas sin perder el estilo.

TRUCOS PARA LEVANTAR UN LOOK CON ACCESORIOS

COLORES DORADO Y PLATEADO

Para poder tener versatilidad y levantar cualquier look, a la hora de elegir accesorios opta por los colores dorados y plateados, ya sea oro amarillo y blanco, platino, e incluso plata y acero.

DISEÑOS ORIGINALES

Una remera básica blanca con un jean clásico y zapatillas planas puede sonar aburrido, pero con los accesorios indicados, se le da un giro al look, aportando color, brillo y estilo.

MANOS, CUELLO Y OREJAS

Buscar que los aros, pulseras, anillos y collar combinen, es ideal para las más tradicionales. Y apostar por un juego de color plateado y dorado e incluso un toque de color, es el gran aliado de las más arriesgadas.

BIJOUTERIE PARA PELO

Bijouterie para pelo? Claro que sí, para un evento durante el día, o una fiesta a la noche, es el toque ideal para un LBD (Little black dress) o cualquier look monocromático que necesite un poco de ayuda para levantar el estilo.

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