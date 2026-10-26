Horóscopo semanal del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026: predicciones para los 12 signos del zodíaco

La semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 transcurre bajo la influencia de la temporada de Escorpio, un período que, desde la astrología, invita a mirar hacia adentro, reconocer aquello que necesita transformarse y tomar decisiones con mayor conciencia. Es un momento propicio para revisar vínculos, recuperar proyectos postergados y dejar atrás situaciones que ya no representan lo que somos.

El amor, el trabajo y las relaciones personales estarán atravesados por la necesidad de encontrar mayor autenticidad. Mientras algunos signos sentirán el impulso de avanzar y comenzar algo nuevo, otros necesitarán detenerse, ordenar sus prioridades y escuchar sus propias emociones. La clave de estos días será comprender que no todos los cambios requieren decisiones drásticas: a veces, pequeños movimientos pueden abrir caminos inesperados.

Aries: aprender a soltar también es avanzar

Esta semana te invita a revisar ciertas situaciones que venís sosteniendo por costumbre. En el trabajo, podrían aparecer oportunidades para reorganizar responsabilidades o resolver asuntos económicos pendientes, aunque será importante evitar decisiones impulsivas. En el amor, una conversación sincera puede ayudarte a comprender mejor lo que necesitás de una relación. Si estás en pareja, es un buen momento para fortalecer la confianza; si estás soltero, alguien podría despertar emociones que creías olvidadas. Consejo de la semana: no intentes controlar todo. Algunas respuestas llegan cuando dejás de buscarlas.

Tauro: los vínculos ocupan el centro de la escena

Las relaciones personales serán protagonistas durante estos días. La temporada de Escorpio pone el foco en tus vínculos más importantes y te invita a preguntarte qué lugar ocupás en ellos. En el amor, pueden surgir conversaciones necesarias para redefinir acuerdos o expresar sentimientos que venías guardando. En el trabajo, una colaboración podría resultar más productiva de lo esperado, siempre que estés dispuesto a escuchar otras perspectivas. Cuidá tus momentos de descanso y no cargues con responsabilidades ajenas. Consejo de la semana: construir relaciones saludables también significa aprender a establecer límites.

Géminis: ordenar tu rutina para recuperar energía

La última semana de octubre te encuentra con varias responsabilidades y la sensación de que las horas no alcanzan. Es un buen momento para reorganizar tu agenda, establecer prioridades y prestar atención a tu bienestar. En el ámbito laboral, una tarea que parecía complicada podría resolverse si cambiás la manera de encararla. En el amor, los pequeños gestos tendrán más importancia que las grandes declaraciones. Si venís postergando una conversación, buscá el momento adecuado para tenerla. Consejo de la semana: no confundas estar ocupado con avanzar hacia lo que realmente querés.

Cáncer: recuperar el entusiasmo y disfrutar del presente

Después de algunas semanas de introspección, llega un período más favorable para conectarte con aquello que te hace bien. La creatividad, el romance y las actividades personales cobran protagonismo. En el trabajo, una propuesta diferente podría permitirte mostrar capacidades que no siempre encuentran espacio en tu rutina. En el amor, será importante dejar de anticipar problemas y animarte a disfrutar del presente. También es una buena semana para recuperar una actividad artística o un proyecto que habías dejado de lado. Consejo de la semana: permitite disfrutar sin sentir que siempre tenés que estar haciendo algo productivo.

Leo: encontrar equilibrio entre lo personal y lo profesional

La atención estará puesta en tu mundo más íntimo. Los asuntos familiares, el hogar y la necesidad de estabilidad emocional pueden ocupar buena parte de tus pensamientos. Tal vez sientas que necesitás reorganizar ciertos aspectos de tu vida para recuperar tranquilidad. En el trabajo, evitá llevarte preocupaciones innecesarias a casa y procurá establecer límites claros. En el amor, una actitud más receptiva puede favorecer el entendimiento con alguien cercano. Consejo de la semana: no todas las situaciones necesitan una respuesta inmediata; algunas requieren tiempo y perspectiva.

Virgo: las palabras pueden abrir nuevas puertas

La comunicación será una de tus principales herramientas durante esta semana. Conversaciones, reuniones y nuevas ideas podrían ayudarte a destrabar situaciones que parecían estancadas. En el trabajo, tu capacidad para organizar información y encontrar soluciones prácticas será especialmente valiosa. En el amor, intentá expresar tus sentimientos sin analizarlos demasiado: no todo necesita una explicación racional. También es un momento interesante para estudiar, escribir o comenzar una actividad que despierte tu curiosidad. Consejo de la semana: confiar en tu intuición puede ser tan importante como tener todos los datos.

Libra: revisar prioridades y fortalecer tu seguridad

Después de la temporada de tu cumpleaños, llega una etapa para poner en práctica algunas de las decisiones que venís considerando. El dinero, los proyectos profesionales y la valoración de tus capacidades estarán entre los temas centrales. Es posible que necesites revisar gastos, negociar condiciones o pensar nuevas formas de organizar tus recursos. En el amor, la confianza personal será fundamental para no depender constantemente de la aprobación de los demás. Aprovechá estos días para reconocer cuánto avanzaste durante los últimos meses. Consejo de la semana: tu valor no depende de lo que otros esperan de vos.

Escorpio: comienza una etapa de renovación personal

Con el Sol transitando tu signo, esta semana representa una oportunidad para reconectar con tus deseos y establecer nuevas intenciones. Podrías sentir mayor determinación para cerrar ciclos, comenzar proyectos o modificar hábitos que ya no te representan. En el trabajo, tu capacidad de concentración puede ayudarte a avanzar en una cuestión importante. En el amor, las emociones serán intensas y será fundamental encontrar un equilibrio entre la pasión y la necesidad de controlar las situaciones. Consejo de la semana: transformarte no significa dejar de ser quien sos, sino animarte a descubrir nuevas versiones de vos mismo.

Sagitario: escuchar tu intuición antes de actuar

Esta semana puede sentirse más introspectiva de lo habitual. Necesitás recuperar energía, ordenar pensamientos y tomar distancia de situaciones que generan desgaste emocional. En el trabajo, quizás sea conveniente avanzar con discreción en un proyecto antes de compartirlo con otras personas. En el amor, ciertas emociones del pasado podrían reaparecer y ayudarte a comprender qué aprendiste de experiencias anteriores. No te exijas estar permanentemente disponible para todos. Consejo de la semana: descansar también es una forma de prepararte para lo que viene.

Capricornio: nuevos proyectos y conexiones importantes

Las relaciones sociales y profesionales adquieren un papel destacado. Una conversación con amigos, colegas o personas de tu entorno podría abrir posibilidades interesantes para el futuro. En el trabajo, será una buena semana para compartir ideas y pensar objetivos a mediano plazo, especialmente si venís desarrollando un proyecto propio. En el amor, salir de la rutina puede ayudarte a recuperar entusiasmo. También podrías descubrir que algunas amistades necesitan más atención de la que les venías dedicando. Consejo de la semana: no subestimes el valor de las personas que acompañan tus proyectos.

Acuario: decisiones que pueden marcar tu rumbo profesional

El trabajo y las metas personales ocuparán buena parte de tu energía. Podrías encontrarte frente a una responsabilidad nueva o a la necesidad de definir hacia dónde querés orientar tus próximos pasos. Es importante que no interpretes cada desafío como una obligación de demostrar lo que valés. En el amor, buscá momentos para desconectarte de las preocupaciones y prestar verdadera atención a tus vínculos. Hacia el fin de semana, una actividad diferente podría ayudarte a recuperar perspectiva. Consejo de la semana: el éxito también consiste en construir una vida que disfrutes.

Piscis: ampliar horizontes y animarte a lo desconocido

La última semana de octubre despierta tu curiosidad y tus ganas de explorar nuevas posibilidades. Viajes, estudios, proyectos creativos o experiencias culturales podrían convertirse en una fuente de inspiración. En el trabajo, será importante confiar en tus ideas, incluso cuando todavía no tengas claro cómo llevarlas adelante. En el amor, una conversación profunda puede acercarte a alguien de una manera inesperada. Es un buen momento para salir de los espacios conocidos y recuperar el entusiasmo por aprender. Consejo de la semana: no necesitás tener todo resuelto para empezar a recorrer un camino nuevo.

at redacción Marie Claire

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