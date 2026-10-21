Horóscopo 2027: qué les deparan los astros a los 12 signos del zodíaco en el amor, el trabajo y el bienestar

El 2027 será un año que exigirá determinación, pero también sabrá recompensarla. Saturno, el planeta de la responsabilidad, permanecerá en Aries durante todo el año, planteando una pregunta fundamental: ¿sobre qué bases queremos construir realmente nuestra vida?

Júpiter, considerado el planeta de la suerte, brillará desde Leo hasta finales de julio, cuando ingresará en Virgo. Y en pleno verano del hemisferio norte tendrá lugar un fenómeno astronómico extraordinario: uno de los eclipses solares totales más largos del siglo XXI. En astrología, los eclipses se interpretan como momentos decisivos capaces de marcar nuevos rumbos.

¿Qué significa todo esto para cada signo? El horóscopo anual 2027 revela las principales tendencias en el amor, el trabajo, las finanzas y el bienestar.

Los acontecimientos astrológicos más importantes de 2027

Estos son los movimientos y fenómenos que marcarán el año:

Saturno en Aries durante todo el año: desde febrero de 2026, Saturno transita este signo. Entre mediados de agosto y finales de diciembre de 2027 estará retrógrado, un período asociado con revisar lo iniciado antes que emprender nuevos proyectos.

Júpiter ingresa en Virgo el 26 de julio: durante la primera mitad del año, su tránsito por Leo favorecerá la valentía, la creatividad y la visibilidad. Después, en Virgo, pondrá el foco en el orden, la salud y el trabajo constante.

Mercurio retrógrado: del 9 de febrero al 3 de marzo, del 10 de junio al 4 de julio y del 7 al 28 de octubre. La recomendación astrológica tradicional es evitar, cuando sea posible, firmar contratos importantes o realizar grandes compras durante esos períodos.

6 de febrero: eclipse solar anular, asociado astrológicamente con nuevos comienzos.

2 de agosto: eclipse solar total con una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, uno de los más largos del siglo. Será visible en su totalidad en zonas del sur de España y el norte de África, mientras que en Alemania podrá observarse parcialmente.

Eclipses lunares: se producirán eclipses penumbrales el 20 y 21 de febrero, el 18 y 19 de julio y el 16 y 17 de agosto.

¿Cuáles serán los signos con más suerte en 2027?

En astrología, Júpiter es considerado el planeta de la suerte y la expansión. Hasta el 26 de julio permanecerá en Leo y luego ingresará en Virgo, por lo que ambos signos se encuentran entre los grandes favorecidos del año.

Aries, Sagitario y Escorpio también podrán experimentar avances significativos, especialmente en el amor y el ámbito profesional.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Tu mantra para 2027: «Crezco gracias a los desafíos que enfrento».

Saturno permanecerá en tu signo durante todo el año, y no será precisamente un visitante cómodo. Te exigirá claridad: ¿qué es lo que realmente te sostiene y qué seguís manteniendo solamente por costumbre?

Quienes se animen a poner orden y revisar sus prioridades estarán construyendo las bases de los próximos años.

Amor: hasta finales de julio, Júpiter transitará tu sector del romance y la alegría de vivir. Los encuentros amorosos fluirán con naturalidad y las relaciones consolidadas recuperarán su brillo. El eclipse solar del 2 de agosto impactará precisamente en este ámbito y podría poner en movimiento un asunto importante del corazón. Permitite vivirlo.

Trabajo y dinero: a partir del 26 de julio, Júpiter ingresará en el área de las rutinas laborales. Será un buen momento para transformar hábitos que venís postergando. Conviene evitar la firma de contratos importantes entre el 7 y el 28 de octubre, durante Mercurio retrógrado.

Bienestar: Saturno te pedirá disciplina, pero no rigidez. Los rituales cotidianos, como hacer actividad física por la mañana o establecer horarios claros para finalizar la jornada laboral, te aportarán más energía que cualquier esfuerzo extremo.

Tu mes de la suerte: julio. Antes de cambiar de signo, Júpiter te dará un último gran impulso.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Tu mantra para 2027: «Creo un espacio donde puedo crecer».

Durante 2027, Saturno recorrerá el sector más íntimo y reservado de tu carta astral. Aunque pueda parecer una etapa exigente, también representará una oportunidad para ordenar viejos temores, cerrar capítulos y recuperar fuerzas.

Lo que prepares en silencio durante este período dará frutos más adelante.

Amor: la segunda mitad del año traerá nuevas oportunidades románticas. Desde el 26 de julio, Júpiter transitará tu sector del amor y la alegría. Quienes estén solteros podrían conocer personas que despierten un interés genuino, mientras que las parejas redescubrirán la espontaneidad.

Trabajo y dinero: el eclipse solar anular del 6 de febrero se producirá en tu zona profesional, impulsando un nuevo rol o una mayor visibilidad. Hasta julio también será favorable invertir en el hogar: mudanzas, renovaciones y proyectos familiares estarán acompañados por Júpiter.

Bienestar: buscá espacios de tranquilidad. Dormir bien y hacer pausas conscientes no serán un lujo durante 2027, sino una fuente esencial de energía.

Tu mes de la suerte: septiembre. Júpiter favorecerá la creatividad, el entusiasmo y las emociones románticas.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Tu mantra para 2027: «Me reinvento y me animo a decirlo en voz alta».

Urano, el planeta de las sorpresas, estará en tu signo y despertará un fuerte deseo de transformación. Un cambio de look, nuevos proyectos o incluso una manera completamente diferente de vivir.

Al mismo tiempo, Saturno te ayudará a revisar tus amistades. Permanecerán cerca aquellas personas con las que realmente podés contar.

Amor: hasta finales de julio, Júpiter potenciará tu capacidad natural de comunicación. Conversaciones, mensajes o un viaje espontáneo podrían dar origen a una historia amorosa. El eclipse del 2 de agosto traerá una noticia o una charla capaz de aclarar algo importante. En las relaciones, recordá que Urano necesita libertad, no control.

Trabajo y dinero: escribir, presentar proyectos y negociar serán tus grandes fortalezas durante la primera mitad del año. El eclipse de febrero podría despertar el deseo de estudiar o desarrollar una iniciativa en el exterior. Desde el 26 de julio, la atención se trasladará al hogar y la familia.

Bienestar: tu mente estará especialmente activa. Los momentos de desconexión digital serán fundamentales para cuidar tu equilibrio emocional.

Tu mes de la suerte: junio. Tu cumpleaños y el impulso de Júpiter favorecerán todo lo relacionado con la comunicación.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Tu mantra para 2027: «Reconozco mi propio valor».

Saturno se ubicará durante 2027 en la parte más alta de tu carta astral, vinculada con la carrera profesional y el reconocimiento público.

Será un período de responsabilidades, pero también de recompensas para quienes mantengan la perseverancia. Lo que construyas con esfuerzo tendrá posibilidades de perdurar.

Amor: el eclipse solar del 6 de febrero activará el sector de la intimidad y la confianza. Los vínculos podrán profundizarse si te animás a mostrar tu vulnerabilidad. Las relaciones superficiales, en cambio, perderán atractivo.

Trabajo y dinero: hasta finales de julio, Júpiter transitará tu sector financiero. Será una etapa favorable para negociar salarios, honorarios o invertir en tu desarrollo personal. El eclipse del 2 de agosto marcará un punto de inflexión: revisá dónde estás poniendo tu dinero y tu energía.

Bienestar: tu sentido de la responsabilidad es muy fuerte. No permitas que las obligaciones te hagan olvidar la importancia del autocuidado.

Tu mes de la suerte: julio. Coincidirán tu cumpleaños y las últimas semanas de Júpiter favoreciendo tus finanzas.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

Tu mantra para 2027: «Estoy listo para que me vean».

¡Este será tu año! Júpiter permanecerá en tu signo hasta el 26 de julio, algo que sucede aproximadamente cada doce años.

Oportunidades, encuentros y confianza personal serán protagonistas. Además, el eclipse solar del 2 de agosto ocurrirá en Leo, en plena temporada de cumpleaños, y simbolizará un poderoso nuevo comienzo.

Amor: el eclipse del 6 de febrero influirá en tu sector de las relaciones. Los vínculos se redefinirán sobre bases más honestas, comprometidas y equilibradas. Quienes estén solteros atraerán especialmente las miradas gracias a la influencia de Júpiter.

Trabajo y dinero: a partir del 26 de julio, Júpiter ingresará en tu área financiera. La segunda mitad del año será ideal para transformar los logros profesionales en mejores ingresos. Saturno también favorecerá la formación: un curso o una nueva especialización podrían dar resultados a largo plazo.

Bienestar: tendrás mucha energía, pero será importante reservar momentos de descanso antes de llegar al agotamiento.

Tu mes de la suerte: agosto. El eclipse solar y tu cumpleaños marcarán un verdadero renacimiento personal.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Tu mantra para 2027: «Confío en el crecimiento que me gané».

El 26 de julio, Júpiter ingresará en tu signo por primera vez en aproximadamente doce años.

La segunda mitad del año estará asociada con crecimiento, optimismo y nuevas oportunidades. Hasta entonces, Júpiter trabajará desde un lugar más reservado, invitándote a recuperar energía y dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo.

Amor: desde finales del invierno, comenzarás a transmitir una nueva confianza que resultará especialmente atractiva. Al mismo tiempo, Saturno pondrá a prueba la confianza en tus relaciones. Los vínculos sinceros saldrán fortalecidos.

Trabajo y dinero: Saturno transitará tu sector de las finanzas compartidas, por lo que será un buen año para ordenar contratos, créditos e impuestos. Desde la primavera, Júpiter abrirá nuevas puertas. Animate a aceptar propuestas que te permitan crecer.

Bienestar: el eclipse solar del 6 de febrero influirá en tu área de la salud y será una buena oportunidad simbólica para incorporar rutinas nuevas y sostenibles.

Tu mes de la suerte: septiembre. Tu cumpleaños y Júpiter en tu signo crearán una combinación especialmente favorable.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu mantra para 2027: «Elijo vínculos que me sostienen».

Saturno recorrerá durante 2027 tu sector de las relaciones. Tanto los vínculos personales como los profesionales exigirán claridad.

¿Dónde querés comprometerte realmente? ¿Y dónde llegó el momento de cerrar una etapa con honestidad?

Las relaciones que superen estas pruebas tendrán posibilidades de fortalecerse a largo plazo.

Amor: el eclipse solar del 6 de febrero encenderá una nueva chispa en tu área del romance y la creatividad. Podría tratarse de un encuentro amoroso, un proyecto que te apasione o ambas cosas. Saturno ayudará a transformar los sentimientos en compromisos concretos.

Trabajo y dinero: hasta finales de julio, Júpiter favorecerá tus amistades y redes de contactos. Las recomendaciones, los vínculos profesionales y los proyectos colectivos impulsarán tu crecimiento. El eclipse del 2 de agosto te llevará a reconsiderar tus objetivos.

Bienestar: desde el 26 de julio necesitarás bajar el ritmo. La meditación, la naturaleza y los momentos de soledad serán recursos valiosos para recuperar energía.

Tu mes de la suerte: mayo. Júpiter abrirá oportunidades especiales a través de amistades y contactos.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Tu mantra para 2027: «Construyo mi éxito sobre hábitos saludables».

El 2027 podría representar un punto culminante en tu trayectoria profesional.

Hasta finales de julio, Júpiter estará en la parte más alta de tu carta astral, asociada con la carrera y el reconocimiento. Ascensos, mayor visibilidad o nuevas responsabilidades estarán entre las posibilidades.

Mientras tanto, Saturno te recordará que el éxito necesita una vida cotidiana equilibrada.

Amor: desde el 26 de julio, Júpiter se trasladará al sector de las amistades y la vida social. No sería extraño que el amor apareciera a través de conocidos en común. El eclipse de febrero pondrá el foco en el hogar y la familia.

Trabajo y dinero: el eclipse solar del 2 de agosto activará tu área profesional y podría marcar un giro importante. Será el momento de aceptar responsabilidades que estén alineadas con tus verdaderas aspiraciones.

Bienestar: Saturno en tu sector de la salud te pedirá constancia: dormir regularmente, moverte y respetar los descansos. Los pequeños hábitos tendrán grandes resultados.

Tu mes de la suerte: junio. Júpiter impulsará tu carrera profesional.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu mantra para 2027: «Sigo mi curiosidad y me comprometo con ella».

Júpiter, tu planeta regente, tendrá una influencia favorable durante 2027.

Hasta finales de julio ampliará tus horizontes a través de viajes, estudios y nuevas perspectivas. Luego ingresará en tu sector profesional, permitiéndote transformar las experiencias acumuladas en oportunidades laborales.

Amor: Saturno estará en tu área romántica y te volverá más reflexivo de lo habitual. Los encuentros casuales podrán seguir existiendo, pero tu corazón buscará mayor profundidad. Las parejas comenzarán a definir proyectos compartidos.

Trabajo y dinero: el eclipse del 2 de agosto afectará tu sector de los viajes y la formación. Podría surgir una decisión importante vinculada con estudios, una mudanza o un proyecto en el extranjero. Después, Júpiter impulsará tu crecimiento profesional.

Bienestar: las aventuras te hacen bien, pero también necesitás rutinas. Mantener un ritmo estable te ayudará a canalizar mejor toda tu energía.

Tu mes de la suerte: octubre. Júpiter en tu sector profesional te permitirá reconocer cuánto avanzaste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Tu mantra para 2027: «Les doy espacio a mis raíces».

Saturno, tu planeta regente, estará durante 2027 en el sector del hogar y la familia.

Las preguntas sobre dónde vivir, las responsabilidades familiares o la posibilidad de construir un hogar propio adquirirán mayor importancia.

Aquello que consolides durante este período podría brindarte estabilidad durante muchos años.

Amor: hasta finales de julio, Júpiter favorecerá la intimidad y la cercanía emocional. Las relaciones se profundizarán y la confianza crecerá. El eclipse del 2 de agosto mostrará qué necesitás dejar atrás para abrirte a algo nuevo.

Trabajo y dinero: el eclipse solar anular del 6 de febrero se producirá en tu sector financiero y simbolizará un nuevo comienzo para tus ingresos y gastos. Hasta julio, las finanzas compartidas, las herencias y las inversiones estarán favorecidas por Júpiter.

Bienestar: el hogar será tu principal refugio durante 2027. Crear un ambiente tranquilo y ordenado repercutirá positivamente en tu equilibrio personal.

Tu mes de la suerte: noviembre. Júpiter despertará tus ganas de viajar y descubrir nuevos horizontes.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Tu mantra para 2027: «Muestro quién soy realmente».

El año comenzará con un acontecimiento significativo: el eclipse solar anular del 6 de febrero tendrá lugar en tu signo.

Desde la mirada astrológica, representará una oportunidad para renovar tu imagen, tus objetivos y la forma en que te percibís.

Al mismo tiempo, Saturno te ayudará a dar estructura a tus ideas.

Amor: hasta finales de julio, Júpiter estará en tu sector de las relaciones. Los vínculos florecerán y el compromiso se sentirá más natural. El eclipse del 2 de agosto podría traer una decisión importante en cuestiones sentimentales.

Trabajo y dinero: Saturno transitará tu área de la comunicación y el aprendizaje. La formación, la escritura y las negociaciones requerirán disciplina, pero darán frutos. Desde el 26 de julio, Júpiter favorecerá las finanzas compartidas y las inversiones.

Bienestar: tu cabeza estará llena de planes. Las caminatas y los momentos de pausa te ayudarán a identificar cuáles merecen realmente tu atención.

Tu mes de la suerte: febrero. Tu cumpleaños y el eclipse solar en Acuario marcarán un nuevo comienzo personal.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tu mantra para 2027: «Construyo mi independencia, paso a paso».

Saturno estará durante 2027 en tu sector financiero. Esto significa que será momento de prestar atención al presupuesto, los ahorros y la valoración de tu propio trabajo.

Aunque pueda parecer una etapa demasiado práctica, te permitirá construir algo muy valioso: una mayor libertad económica basada en tus propias decisiones.

Amor: desde el 26 de julio, Júpiter ingresará en tu área de las relaciones. La segunda mitad del año será especialmente favorable para encontrar pareja, comprometerse o desarrollar una colaboración basada en la igualdad.

Trabajo y dinero: hasta finales de julio, Júpiter acompañará tu vida laboral cotidiana. Podría aparecer un nuevo empleo, un mejor equipo o tareas que tengan más sentido para vos. El eclipse del 2 de agosto marcará un punto de inflexión en este ámbito.

Bienestar: el eclipse solar del 6 de febrero te invitará a detenerte y reflexionar poco antes de tu cumpleaños. Permitite descansar antes de comenzar un nuevo ciclo personal.

Tu mes de la suerte: agosto. Júpiter pondrá el amor en el centro de tu vida.

Preguntas frecuentes sobre el horóscopo 2027

¿Cuándo estará Mercurio retrógrado en 2027?

Mercurio estará retrógrado en tres períodos: del 9 de febrero al 3 de marzo, del 10 de junio al 4 de julio y del 7 al 28 de octubre.

¿Se podrá ver el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 desde Alemania?

Sí, aunque únicamente como eclipse parcial. La totalidad será visible en algunas regiones del sur de España y el norte de África, con una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en uno de los eclipses solares totales más largos del siglo XXI.

Es importante recordar que nunca se debe mirar directamente al Sol sin anteojos especiales certificados para observar eclipses.

¿Qué eclipses habrá en 2027?

Se producirán dos eclipses solares: uno anular el 6 de febrero y otro total el 2 de agosto.

También habrá tres eclipses lunares penumbrales: el 20 y 21 de febrero, el 18 y 19 de julio y el 16 y 17 de agosto.

¿Qué significa Saturno en Aries?

Saturno se encuentra en Aries desde febrero de 2026 y permanecerá allí durante todo 2027. Desde la interpretación astrológica, este tránsito está asociado con la responsabilidad, la independencia, el coraje para tomar decisiones y la construcción de proyectos duraderos.

La astrología no es una ciencia, pero puede funcionar como una invitación a reflexionar sobre el año que comienza. Las fechas astronómicas mencionadas en el artículo original se basan en información de timeanddate.de y astronomie.de.

Este articulo se publicó originalmente en MC Deutschland.

at redacción Marie Claire

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora