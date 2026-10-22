Temporada de Escorpio 2026: cuándo empieza, qué significa y cómo afecta a cada signo

Después de varias semanas bajo la influencia de Libra, un signo asociado con la armonía, el equilibrio y los vínculos, el 23 de octubre comienza la temporada de Escorpio 2026. Y con ella llega un cambio de clima astrológico: las conversaciones superficiales pierden atractivo, las emociones cobran protagonismo y aparece la necesidad de mirar un poco más allá de lo evidente.

Escorpio es uno de los signos más intensos, magnéticos y enigmáticos del zodíaco. Su energía está vinculada con el deseo, la intimidad, la transformación y la capacidad de dejar atrás aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida.

Sin embargo, esta temporada no afecta únicamente a quienes cumplen años entre octubre y noviembre. Desde la interpretación astrológica, todos los signos experimentan de alguna manera el tránsito del Sol por Escorpio, especialmente en cuestiones relacionadas con el amor, las decisiones personales y los vínculos.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la temporada de Escorpio 2026?

La temporada de Escorpio comienza el viernes 23 de octubre de 2026 y se extiende hasta el domingo 22 de noviembre, cuando el Sol ingresa en Sagitario.

Durante estas semanas, la astrología propone una invitación a revisar deseos, emociones y relaciones. También es un período asociado con los cierres de etapas y los nuevos comienzos.

En 2026, además, la temporada llega acompañada por movimientos astrológicos particularmente interesantes: Venus se encuentra retrógrado cuando el Sol entra en Escorpio y Mercurio inicia su retrogradación el 24 de octubre.

Desde la mirada astrológica, esta combinación pone el foco en conversaciones pendientes, relaciones del pasado y decisiones que necesitan una segunda revisión.

Cómo es Escorpio: personalidad, fortalezas y debilidades

Escorpio es el octavo signo del zodíaco y pertenece al elemento agua, al igual que Cáncer y Piscis. Está regido tradicionalmente por Marte y, en la astrología moderna, también por Plutón, planeta asociado simbólicamente con la transformación.

Pero ¿qué caracteriza a las personas de Escorpio?

La intensidad emocional es probablemente su rasgo más reconocible. No suelen conformarse con relaciones superficiales ni con respuestas a medias. Buscan profundidad, autenticidad y conexiones que tengan un verdadero significado.

Entre sus principales fortalezas se destacan la determinación, la intuición, la lealtad y una enorme capacidad para reinventarse después de momentos difíciles.

Su costado menos sencillo puede aparecer cuando esa intensidad se transforma en desconfianza, necesidad de control o dificultad para dejar atrás una situación.

Escorpio no suele hacer las cosas a medias: cuando ama, se compromete; cuando desea algo, va por ello; y cuando decide cambiar, difícilmente vuelve a ser el mismo.

Escorpio en el amor: por qué se lo considera el signo más apasionado

En el imaginario astrológico, hablar de Escorpio es hablar de pasión. Pero reducir su personalidad al deseo sexual sería quedarse con una parte muy pequeña de su universo.

Para Escorpio, la verdadera intimidad comienza cuando existe confianza. Puede mostrarse reservado al principio, pero una vez que establece un vínculo profundo suele involucrarse emocionalmente.

No le interesan demasiado los juegos ambiguos ni las relaciones que permanecen indefinidas durante mucho tiempo.

Su gran desafío es aprender que amar intensamente no significa controlar y que la confianza también implica permitir que el otro conserve su independencia.

Durante la temporada de Escorpio 2026, con Venus retrógrado al comienzo del período, las relaciones, los deseos y las historias inconclusas podrían convertirse en temas de reflexión.

Es una etapa para preguntarse qué esperamos realmente de una pareja y qué vínculos queremos seguir construyendo.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Aunque la compatibilidad astrológica depende de toda la carta natal y no solamente del signo solar, algunas combinaciones se consideran especialmente afines.

Cáncer y Piscis: al compartir el elemento agua, suelen conectar desde la sensibilidad y la profundidad emocional.

Tauro: es su signo opuesto en el zodíaco. La atracción puede ser intensa, aunque también pueden aparecer diferencias importantes en la manera de expresar los sentimientos.

Virgo y Capricornio: los signos de tierra pueden aportar estabilidad y una perspectiva práctica que complementa la intensidad escorpiana.

Leo y Acuario: las diferencias de personalidad pueden generar tanto fascinación como conflictos, especialmente cuando ninguno quiere ceder.

De todas maneras, la astrología no determina el éxito de una relación. La comunicación, el respeto y los proyectos compartidos tienen mucha más importancia que cualquier combinación zodiacal.

Temporada de Escorpio 2026: qué le espera a cada signo

El tránsito del Sol por Escorpio propone una energía diferente para cada signo. Algunos sentirán la necesidad de profundizar sus relaciones, mientras que otros estarán más enfocados en transformar hábitos, revisar decisiones o cerrar etapas pendientes.

Aries: revisar antes de avanzar

La temporada de Escorpio te invita a prestar atención a las emociones que muchas veces preferís resolver mediante la acción. En el amor, será importante hablar de lo que sentís en lugar de darlo por entendido. También puede ser un buen momento para revisar acuerdos económicos y decisiones compartidas.

Tauro: los vínculos en primer plano

Escorpio es tu signo opuesto, por lo que las relaciones ocuparán un lugar central. Una pareja, una amistad o una sociedad podría llevarte a reconsiderar ciertos acuerdos. La clave estará en encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las del otro, sin aferrarte a situaciones por costumbre.

Géminis: ordenar la vida cotidiana

Después de semanas de mucha actividad, la energía escorpiana te invita a bajar el ritmo y observar tus hábitos. El trabajo, las rutinas y el bienestar serán temas importantes. Es un buen período para reorganizar prioridades y dejar de postergar aquello que sabés que necesita atención.

Cáncer: más espacio para el amor

Como signo de agua, podrías sentirte especialmente cómodo con la energía de Escorpio. El romance, la creatividad y las actividades que te apasionan tendrán protagonismo. Si estás en pareja, será una oportunidad para recuperar la complicidad. Si estás soltero, podrías animarte a expresar sentimientos que venías guardando.

Leo: volver a lo esencial

La temporada de Escorpio pone el foco en tu mundo íntimo. La familia, el hogar y los asuntos emocionales pendientes podrían reclamar tu atención. No todo tiene que resolverse hacia afuera: a veces, los cambios más importantes comienzan puertas adentro.

Virgo: conversaciones que transforman

Tu capacidad de análisis encontrará un nuevo aliado en la intensidad escorpiana. Será una etapa favorable para profundizar conversaciones, revisar proyectos y expresar aquello que venís pensando. Eso sí: con Mercurio retrógrado, convendrá prestar especial atención a los malentendidos.

Libra: reconocer tu propio valor

Después de tu temporada de cumpleaños, llega el momento de preguntarte qué querés conservar y qué necesitás modificar. Las finanzas, la autoestima y las prioridades personales estarán en el centro de la escena. No se trata solamente de dinero, sino también de reconocer cuánto vale tu tiempo.

Escorpio: tu momento de renovación

Con el Sol transitando tu signo, comienza un nuevo ciclo personal. La temporada de cumpleaños invita a recuperar protagonismo y revisar los deseos que realmente te representan. La presencia de Venus retrógrado al inicio del período podría llevarte a reconsiderar relaciones o decisiones sentimentales. Evitá apresurarte: no todas las respuestas tienen que llegar al mismo tiempo.

Sagitario: una pausa necesaria

Antes de que comience tu propia temporada, Escorpio te propone un período de introspección. Descansar, cerrar asuntos pendientes y escuchar tus necesidades emocionales será más productivo que intentar resolverlo todo. Algunas respuestas aparecen cuando dejamos de buscarlas constantemente.

Capricornio: nuevas conexiones

Las amistades, los proyectos colectivos y las redes profesionales tendrán un papel importante. Podrías reconsiderar qué personas querés cerca y con quiénes compartís realmente tus objetivos. También será una oportunidad para retomar proyectos que habías dejado de lado.

Acuario: decisiones profesionales

La temporada de Escorpio ilumina el ámbito laboral y las aspiraciones a largo plazo. Podría ser el momento de revisar tu rumbo profesional, identificar qué querés conseguir y reconocer qué responsabilidades ya no tienen sentido. Evitá tomar decisiones impulsivas si todavía hay información pendiente.

Piscis: ampliar horizontes

La energía de Escorpio puede resultar especialmente inspiradora para vos. Los viajes, el aprendizaje y las experiencias que te permitan salir de la rutina cobrarán importancia. En el amor, será una etapa para conectar desde la sinceridad y dejar atrás viejos temores.

¿Qué hacer durante la temporada de Escorpio?

Más allá de las predicciones para cada signo, la astrología asocia este período con la posibilidad de transformar ciertos aspectos de la vida cotidiana.

No hace falta tomar decisiones drásticas ni cambiar todo de un día para otro. A veces, una transformación comienza con una conversación que venimos evitando o con la decisión de dejar atrás un hábito que ya no nos hace bien.

La temporada de Escorpio invita a mirar hacia adentro, reconocer nuestros deseos y aceptar que algunas etapas necesitan terminar para que otras puedan comenzar.

También es un momento para revisar cómo nos vinculamos, qué esperamos del amor y qué lugar ocupan la confianza y la intimidad en nuestra vida.

Quizás la lección más interesante de Escorpio sea comprender que cambiar no significa perder nuestra esencia.

A veces, transformarse es simplemente animarse a ser más fiel a quien realmente somos.

at redacción Marie Claire

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora