Grolsch celebró un sunset en BAphoto 2026 y reforzó su vínculo con el arte y la fotografía

Grolsch volvió a formar parte de BAphoto 2026, la feria que reúne a artistas, galerías y referentes de la fotografía moderna y contemporánea en Buenos Aires. En su segunda participación consecutiva, la marca reafirmó su vínculo con el mundo del arte y acompañó una nueva edición del encuentro con una experiencia sunset que invitó a compartir y conectar a través de la cultura.

Grolsch en BAphoto 2026: un sunset para conectar a través del arte

El sábado 24 de octubre, Grolsch protagonizó un momento sunset en el marco de BAphoto, con una propuesta que combinó cerveza, fotografía y encuentros en un entorno dedicado a la expresión artística. La iniciativa buscó sumar una experiencia social a la visita de la feria, en línea con el concepto de la marca: Real Taste. Real Connection.

La presencia de Grolsch en este espacio cultural forma parte de su apuesta por acompañar propuestas que promueven nuevas perspectivas, impulsan el intercambio y generan oportunidades de conexión entre las personas.

“Acompañar BAphoto nos permite seguir construyendo vínculos con el arte, la cultura y estar presentes en espacios que invitan a descubrir nuevas perspectivas y compartir experiencias. Nos entusiasma sumar un nuevo momento de encuentro junto a Grolsch en una feria que celebra la fotografía como expresión artística”, afirmó Diego González Puig, Grouper de Marca Grolsch.

BAphoto 2026: la fotografía como protagonista

En su 22.ª edición, BAphoto se desarrolló del 22 al 25 de octubre en el Pabellón 8 de La Rural, en Buenos Aires. La feria convocó a galerías, artistas, curadores y coleccionistas en torno a la fotografía moderna y contemporánea, con exhibiciones, proyectos curatoriales y propuestas que exploraron las múltiples formas de la imagen.

Con su participación, Grolsch renovó su compromiso con los espacios culturales y sumó una experiencia que vinculó el disfrute de la cerveza con el arte y la conexión entre personas.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina es una compañía multicategoría de bebidas y la segunda empresa del mercado cervecero argentino. Además, lidera los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y cuenta con una presencia relevante en las categorías de licores, destilados y vinos.

Su portfolio incluye cervezas como Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y las aguas y bebidas sin alcohol Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser, Brío y Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, cuenta con siete plantas industriales y seis centros de distribución propios, y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.

Más información en www.ccu.com.ar.

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