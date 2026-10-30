Bares y boliches más 40 años: 3 espacios nocturnos en Zona Norte con estilo

Los boliches y bares más 40 en Buenos Aires, son una búsqueda frecuente entre quienes quieren salir a comer, bailar y disfrutar de buenos tragos sin llegar a un espacio muy juvenil. El concepto del ageism (discriminación por edad) es frecuente en espacios nocturnos y por eso recopilamos tres espacios con diferentes propuestas musicales, gastronómicas y de coctelería, orientados a un público adulto.

Buenos Aires tiene una gran oferta de movida nocturna, y alejándose un poco hacía el corredor de Zona Norte en GBA, se encuentran estas opciones para todos los gustos y estilos.

BOLICHES MÁS 40 EN ZONA NORTE

Fiestas y boliches más 40. La Paranoli

LA PARANOLI

La Paranoli más que un boliche es una fiesta que se celebra hace 17 años, que durante más de una década se festejó en un predio cercano al río y ahora se lleva a cabo en dentro del Hipódromo de San Isidro. La fiesta que no permite el ingreso a menores de 25 años, cuenta con shows en vivo de reconocidas bandas de cumbia, orquestas musicales de ritmos locales y tropicales, y DJ en vivo de cachengue, ideal para los amantes del baile y un ambiente relajado.

Fiestas y boliches más 40. La Paranoli

Dentro del espacio con capacidad para 2000 personas, también se puede disfrutar de una atmosfera circense, descontracturada con propuestas de disfrute como tarot, foodtracks y mucha diversión y cultura. La Paranoli se celebra cada 15 días con importantes exponentes del ámbito musical. La próxima se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre con la icónica banda de cumbia Las Palmeras tocando al son del público sus grandes éxitos como, "El Bombón Asesino", "Olvídala" y "Soy Sabalero". Otros bandas como Mala Fama, Amar Azul o Ráfaga son solo algunos de los tantos artistas que han pasado por los escenarios de La Paranoli.

Ubicación Tattersall, San Isidro

Horarios: Viernes cada 15 días de las 22hs a las 4 am

Boliches más 40 - Presidente Bar San Isidro

PRESIDENTE BAR

Presidente Bar del Hipódromo de San Isidro tiene una doble propuesta; por un lado un imponente bar y restaurante con vista a las pistas de carreras de caballos, con una elevada oferta gastronómica y de coctelería, y por otro, una biblioteca ambientada con una decoración londinense, que esconde un bar secreto al mejor estilo speakeasy.

Presidente abre de miércoles a sábado. Los miércoles y jueves se respira una atmósfera más tranquila para comer y tomar, mientras que los viernes y sábados, después de unas horas ideales para comer y conversar, se arma boliche desde las 23 horas con dj en vivo de cachengue y nuevos éxitos. En la biblioteca se lleva a cabo una fiesta +30 una vez al mes, así como celebraciones de cumpleaños o casamientos privadas. Presidente bar es ideal para los amantes de una propuesta de estilo más formal.

Bar speakeasy Zona Norte - Bares más 40

Ubicación: Av Márquez y Av Fleming en el acceso al Hipódromo de San Isidro.

Horarios: Mirécoles a sábado de 20:00 a 3:00 hs

Bares más 40 - Club de la Birra San Isidro

EL CLUB DE LA BIRRA SAN ISIDRO

Esta es una propuesta más descontracturada para los amantes de la cerveza, las hamburguesas y las picadas para compartir, decorado con un ambiente hípico, este bar está ubicado en una joya arquitectónica del Hipódromo de San Isidro. Abre de martes a sábado y algunos medio días cuando hay carreras de caballos.

Los viernes y sábado en El Club de la Birra de San Isidro se arma fiesta con dj de cachengue y un espacio para bailar. Cuenta también con una gran terraza al aire libre ideal para la temporada de verano que se acerca a la Argentina.

Ubicación: Hipódromo de San Isidro frente a la rotonda de la Tribuna Oficial

Horarios: Martes a jueves de 18:00 a 2:30 hs. Viernes y sábado de 18:00 a 3:00 hs

Bares al aire libre Zona Norte

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