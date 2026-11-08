Dónde comer en Miami: las cuatro propuestas gastronómicas de The St. Regis Bal Harbour

Hay lugares que se recuerdan por sus paisajes, otros por sus hoteles y algunos, inevitablemente, por lo que se come en ellos. Bal Harbour, ese pequeño enclave al norte de Miami Beach donde la moda, el diseño y el mar conviven con naturalidad, tiene un poco de todo. Entre sus edificios frente al océano y sus playas de arena blanca, The St. Regis Bal Harbour Resort propone descubrir el destino también a través de sus sabores.

La experiencia comienza mucho antes de sentarse a la mesa. La luz que entra por los ventanales, la cercanía del Atlántico y esa particular manera de vivir Miami lejos del movimiento de South Beach construyen el escenario. Aquí, la gastronomía no es simplemente un servicio más del hotel, sino una parte fundamental de su identidad.

Espacios únicos con una propuesta de gastronomía interesante en cada uno de los restaurantes del hotel.

Opciones inolvidables

BH Prime es, quizás, su expresión más clásica. El steakhouse del resort recupera el ritual de una buena cena, con las carnes como protagonistas y una propuesta que invita a detenerse en los detalles. Al frente de la dirección culinaria se encuentra Brent Devlin, chef con más de dos décadas de experiencia internacional, cuya trayectoria incluye cocinas de Estados Unidos y Dubái. Su llegada marca una nueva etapa para el restaurante, donde la tradición del steakhouse estadounidense encuentra una interpretación contemporánea.

La cercanía del Atlántico y esa particular manera de vivir Miami lejos del movimiento de South Beach construyen el escenario perfecto para disfrutar .

Pero Miami también mira al Mediterráneo. Y en Atlantikós, esa conexión adquiere otro sentido. Ubicado junto a la piscina, el restaurante propone un viaje a Grecia sin abandonar Florida. Su cocina está a cargo de Dimitris Dimoudis, chef nacido en Grecia que pasó por restaurantes como GAIA Mónaco y The Ritz-Carlton Doha. Ingredientes frescos, técnicas tradicionales y una mirada actual definen una propuesta que dialoga con el entorno. El azul del agua, el sol y los sabores mediterráneos hacen el resto.

Hay, además, un momento del día que merece su propio capítulo: la tarde. En el lobby del hotel, La Gourmandise recupera algo del espíritu de las grandes pastelerías francesas. Postres artesanales y la ceremonia del té de la tarde convierten una pausa en un pequeño acontecimiento. Un espacio para conversar, leer o simplemente observar el movimiento del hotel mientras el tiempo parece transcurrir a otra velocidad.

Cuando cae el sol, la escena cambia. The St. Regis Bar toma protagonismo con uno de los rituales más característicos de la marca: el sabraje de champaña, que se realiza cada tarde a las seis. La ceremonia, inspirada en una tradición asociada a Napoleón Bonaparte, consiste en abrir una botella con un sable. Un gesto teatral que anuncia el comienzo de la noche y que se acompaña de música en vivo.

La coctelería también tiene su historia. El Bal Harbour Bloody Sunrise reinterpreta el legado del Bloody Mary, creado en 1934 por Fernand Petiot en el King Cole Bar del St. Regis de Nueva York. Una conexión entre dos ciudades y distintas épocas que demuestra cómo un cóctel puede convertirse en parte de la identidad de un lugar.

Más allá del sabor

Fuera de la mesa, el resort completa la experiencia con su spa, piscinas y acceso directo a la playa. A pocos pasos, Bal Harbour Shops reúne grandes casas internacionales de moda en un paseo abierto rodeado de vegetación tropical.

Porque viajar también es descubrir un destino a través de sus mesas, sus costumbres y sus pequeños rituales. Y en Bal Harbour, entre un almuerzo mediterráneo, una tarde de pastelería francesa y una copa al atardecer, hay muchas maneras de hacerlo.

at Clara Ballester

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