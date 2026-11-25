Hay destinos que parecen diseñados para confirmar una idea de paraíso. Aruba es uno de ellos. El mar cambia de tonalidad entre el turquesa y el azul intenso, la arena es blanca y el sol acompaña casi todo el año. Pero alcanza con alejarse de la playa para descubrir que esta pequeña isla del Caribe neerlandés tiene bastante más para contar.

Ubicada frente a las costas de Venezuela, Aruba combina el paisaje tropical con una geografía sorprendentemente árida, marcada por cactus, formaciones rocosas y una costa norte donde el mar golpea con otra intensidad. Esa diversidad, junto con su cultura y su gastronomía, explica parte de su atractivo entre los argentinos, que encuentran aquí una alternativa para las vacaciones de verano.

Paisajes rocosos se combinan con aguas cristalinas y playas solitarias y paradisíacas.

Un paraíso, muchas playas

La primera parada puede ser Eagle Beach, una extensa franja de arena blanca donde los árboles fofoti, inclinados por los vientos constantes, se convirtieron en uno de los símbolos de la isla. Sus aguas transparentes y sus atardeceres invitan a pasar el día sin demasiados planes. Pero cada playa tiene su personalidad. Arashi Beach, cerca del faro California, ofrece un entorno ideal para disfrutar del mar y practicar snorkel. En el extremo sur, Rodgers Beach conserva un carácter más tranquilo, mientras que Boca Grandi, abierta a los vientos y al oleaje, muestra una faceta más salvaje del paisaje arubeño y atrae especialmente a los amantes del kitesurf.

En el recorrido también aparece Fisherman’s Hut, otro de los puntos elegidos para los deportes impulsados por el viento. Muy cerca, el santuario de aves ofrece un contraste inesperado con las playas y los hoteles de la zona. Uno de los mayores atractivos de Aruba es justamente esa diversidad. En una misma jornada es posible pasar de una playa de aguas calmas a una costa agreste, recorrer paisajes desérticos y terminar el día frente al mar.

La iniciativa Mi Promesa Aruba invita a asumir compromisos sencillos: respetar los espacios naturales, cuidar los recursos y valorar la cultura y los emprendimientos locales.

La otra cara del Caribe

Lejos de las playas más conocidas, las formaciones rocosas y el paisaje del norte revelan una naturaleza diferente de la que solemos asociar con el Caribe. El terreno árido, los cactus y el mar abierto construyen escenarios que sorprenden por su contraste con las aguas tranquilas de la costa occidental.

El faro California, en el extremo noroeste, es uno de los grandes puntos de referencia de la isla y una parada para contemplar el paisaje.

Esa diversidad también se refleja en su cultura. En Oranjestad, la capital, los edificios de colores y la arquitectura de influencia neerlandesa conviven con mercados, tiendas y restaurantes. Más al sur, San Nicolás encontró en el arte urbano una nueva forma de contar su historia: sus calles se transformaron en una galería a cielo abierto, con murales que expresan la creatividad y las raíces de la comunidad.

Recorrer estos espacios permite descubrir que la identidad de Aruba no termina donde empieza la playa. La isla reúne influencias culturales diversas, lenguas y tradiciones que forman parte de su vida cotidiana.

Aruba es mucho más que playas, la historia y la cultura forman parte del paisaje.

Sabores con identidad

La gastronomía es otra manera de conocer Aruba. La convivencia de diferentes nacionalidades dejó huellas en una cocina donde se cruzan sabores caribeños, latinoamericanos y europeos, sin perder de vista los ingredientes y las tradiciones locales.

CAYA propone una experiencia de cocina contemporánea; The Old Cunucu House permite acercarse a recetas tradicionales en un ambiente que recupera la arquitectura típica de la isla; y Barefoot combina la cena con uno de los escenarios más buscados de Aruba: la playa al atardecer.

También hay propuestas informales frente al mar, como West Deck, que permiten disfrutar de la gastronomía sin abandonar el ritmo relajado de las vacaciones.

Más allá de los restaurantes, conocer los sabores locales es también una forma de acercarse a quienes habitan la isla y descubrir una cultura que se expresa tanto en sus platos como en sus costumbres.

Lugares típicos para probar comida tradicional arubeña.

Viajar también es cuidar

Aruba busca consolidar una forma de turismo que no dependa únicamente de la belleza de sus paisajes. Bajo el concepto «Cuando amas Aruba, Aruba te ama», la autoridad turística propone una relación más consciente entre los visitantes, la naturaleza y las comunidades que los reciben.

La iniciativa Mi Promesa Aruba invita a asumir compromisos sencillos: respetar los espacios naturales, cuidar los recursos y valorar la cultura y los emprendimientos locales.La propuesta también dialoga con otra manera de entender las vacaciones. En lugar de acumular actividades, se trata de encontrar tiempo para disfrutar. Una caminata junto al mar, una visita a los murales de San Nicolás o una comida en un restaurante tradicional pueden convertirse en experiencias tan memorables como una jornada de playa. Quizás ahí resida una de las claves de Aruba: su capacidad para combinar el descanso con el descubrimiento, sin imponer un único modo de vivir el destino. Y aunque el verano argentino sea una de las temporadas elegidas para visitarla, su clima cálido y su ubicación fuera del cinturón principal de huracanes permiten disfrutarla durante todo el año.

Una fauna marina única bajo el mar.

En tiempos en los que viajar también significa buscar nuevas experiencias y otras formas de conexión, Aruba propone algo sencillo: dejarse sorprender por aquello que no aparece en la primera postal. Porque el verdadero encanto de una isla no siempre está en lo que vemos al llegar, sino en todo lo que descubrimos cuando decidimos quedarnos un poco más.

FOTOS: NATASHA YGEL.

Agradecimiento especial a la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A) y a quienes hicieron posible esta experiencia:



Johana Santiago – PR & Communications Manager Latin America



Soledad Lladó – PR & Communications Argentina

Aruba Tourism Authority

Sharesca Gutiérrez – Director of Commercial & Strategy de Radisson Blu Aruba.



Jonathan Boekhoudt – Trade Liason de la Autoridad de Turismo de Aruba



George Bislip – Beauty Expert y Real Estate Aruba.

at CLARA BALLESTER

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