La pérdida de pelo es un proceso natural, los expertos señalan que es normal para una mujer perder alrededor de 150 pelos por día, si se pasa varios días sin peinar el pelo o lavarlo, puede parecer una cantidad mayor, ya que se acumulan.

Sin embargo, muchas mujeres experimentan una caída de pelo severa debido a cambios hormonales drásticos durante la menopausia, el puerperio, la lactancia o déficits hormonales.

UNA MUJER PIERDE 150 PELOS POR DÍA

Los dermatólogos son quienes pueden indicar si la pérdida de pelo se debe a causas externas relacionadas al cuero cabelludo y se presentan síntomas como piquiña, caspa o alergias.

CÓMO DETENER LA PÉRDIDA DE PELO

LOCIONES, CREMAS Y MEDICAMENTOS

En este caso, se indican lociones tópicas, medicamentos, shampoo especial y otros.

El médico de cabecera, ginecólogo o endocrino podrá indicar si existe algún tipo de desnutrición o desorden hormonal ligado a la pérdida de pelo.

BIOTINA EN PASTILLAS O GOMAS

La biotina es uno de los tratamientos más recomendados para el pelo, que además ayuda a la salud de la piel y las uñas, se recomienda en bajas dosis y tiene pocos efectos secundarios.

MEDICAMENTOS ORALES Y FÓRMULAS MAGISTRALES

Los medicamentos orales deben ser indicados por el dermatólogo o medico de cabecera, normalmente pueden tener contraindicaciones como lactancia, embarazo o cuidados con otros medicamentos.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS

Los tratamientos estéticos como biostimulación láser, mesoterapia y otros, ayudan al aspecto del pelo, pero no modifican o alivian el problema que causa la perdida de pelo.

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