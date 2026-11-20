Seguramente a todas nos ocurrió, al menos una vez en la vida: cansarnos de nuestro flequillo y queremos que crezca lo más rápido posible. O peor aún, nos hacemos el flequillo por impulsivas y nos arrepentimos. Pero tranquila, porque el pelo crece pero lleva su tiempo.

Los expertos nos explican que el flequillo es una herramienta versátil en el mundo de la belleza, porque puede cambiar completamente la apariencia de una persona. Pero, cuando decidamos cambiar el look y dejar crecer el flequillo hay que tener paciencia y dedicación.

¿De qué depende el crecimiento del flequillo y cómo podemos acelerar el proceso?

El crecimiento del flequillo, al igual que el resto del pelo, es un proceso biológico que ocurre en diferentes etapas. El pelo crece en tres fases: anágena (fase de crecimiento activo), catágena,(fase de transición) y telógena (fase de reposo)

La misma fase, es la que sigue el flequillo, y la clave está en mantener un cuero cabelludo sano y brindarle al pelo los nutrientes necesarios para estimular el crecimiento. Es decir, hay que tener paciencia y dedicación para lograr el crecimiento del flequillo.

Así que lamentablemente, no hay una receta mágica para pasar de un flequillo corto a largo en unos días, sino que es necesario fomentar el cuidado para fomentar el crecimiento.

Otro de los tips para mantener el cuidado del pelo en la etapa de crecimiento del flequillo es lavarlo regularmente con champú acorde a las necesidades de nuestro cuero cabelludo para que no se engrase, no usar herramientas de calor a mucha temperatura y siempre aplicar protector térmico.

Por ultimo sugieren, utilizar poca cantidad de producto de peinado y de fijación baja, para que no se acartone y tocar lo menos posible el flequillo con los dedos.

¿Cómo disimular el flequillo mientras crece y como cuidarlo?

Uno de los recursos más sencillos que tenemos a nuestro alcance para disimular el flequillo mientras crece es ocultarlo en trenzas o recogidos y usar pinzas para mantener el flequillo en crecimiento en su lugar. Por su parte, los peinados efecto wet pueden ser grandes aliados.

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