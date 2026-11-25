En un mundo acelerado y abrumador, algunas personas experimentan la vida de una manera más intensa y profunda. Estas son las Personas altamente sensibles (PAS), personas cuya sensibilidad a estímulos emocionales y ambientales es más pronunciada que la de la mayoría.

En esta nota, te contamos qué significa ser una Persona altamente sensible y cómo puedes identificar si compartís este rasgo único.

¿Qué son las PAS?

Las Personas Altamente Sensibles (PAS) tienen un sistema nervioso más receptivo, lo que significa que perciben y procesan la información sensorial de manera más profunda. Este rasgo, identificado por la psicóloga estadounidense Elaine Aron, afecta a aproximadamente una de cada cinco personas. Las PAS tienden a ser más conscientes de los detalles, son fácilmente abrumadas por estímulos intensos y experimentan emociones de manera más intensa.

¿Cuáles son las características comunes de las personas con PAS?

Profundidad de procesamiento: Las PAS tienden a reflexionar y procesar la información de manera más profunda, lo que las hace notar detalles que a otros pueden pasar desapercibidos.

Sobreestimulación: Los ambientes ruidosos, las luces brillantes y las situaciones intensas pueden resultar abrumadoras para las PAS.

Empatía desarrollada: Las PAS suelen tener una empatía excepcional, sintiendo intensamente las emociones de quienes les rodean.

Sensibilidad a los detalles: Perciben matices y sutilezas que otros podrían pasar por alto, lo que las hace excelentes observadoras.

Reacciones intensas a estímulos artísticos: Música, arte y otras formas de expresión creativa pueden evocar respuestas emocionales profundas en las PAS.

¿Cómo sabes si sos una persona altamente sensible?

Si encontras que experimentas emociones de manera intensa y a menudo te sientes abrumado/a por ellas, podrías ser una PAS. Otra de las cosas a tener en cuenta es la sobre estimulación en entornos ruidosos o caóticos puede indicar alta sensibilidad.

Si te encontras comprendiendo profundamente las emociones de los demás y sintiendo sus estados de ánimo, es probable que tengas una empatía desarrollada. Por último, las PAS a menudo valoran el tiempo a solas para recargarse después de situaciones sociales intensas.

Así que si te identificas con algunas de ellas puedes consultar con un médico. Recordá que ser una Persona altamente sensible no es solo un rasgo, sino un regalo que ofrece una perspectiva única del mundo. Al comprender y abrazar la alta sensibilidad, las PAS pueden florecer y contribuir de manera significativa a sus propias vidas y a la sociedad en general en su forma de vivir la vida.

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