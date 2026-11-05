Salud dental: beneficios de la cúrcuma para los dientes y encías

La cúrcuma es una especia parecida al jengibre por fuera, pero con fuerte coloración dentro. Es usada con múltiples propósitos entre ellos el blanqueamiento y cuidado dental.

USOS DE LA CÚRCUMA

En La cúrcuma es usada como especia de recetas tradicionales tailandesas e indias, es una de las mezclas usadas para preparar el curry. También es un reemplazo más económico del azafrán

En India la cúrcuma es considerada sagrada gracias a sus beneficios medicinales mediante el ayurveda, los usos culinarios, el empleo de a cúrcuma para teñir telas y paradójicamente su uso para blanquear los dientes.

USO DE CÚRCUMA PARA LOS DIENTES

La mezcla homogénea de aceite de coco con cúrcuma en polvo crea una pasta dental que después de cepillar los dientes con ella, lucen más blanco y limpios, sin necesidad de agentes tóxicos que debilitan el esmalte dental.

Beneficios de la cúrcuma para los dientes

Se debe tener cuidado si la mezcla salpica a la ropa o a alguna toalla ya que puede mancharla, se recomienda el uso de una toalla exclusiva para después del lavado dental con cúrcuma y así evitar estropear otros artículos.

Para una buena higiene y salud dental, siempre se debe visitar periódicamente al dentista y realizarse limpiezas profundas cada seis meses. En casos puntuales visitas más frecuentes.

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