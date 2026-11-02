Tuesday 3 de November de 2026
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WELLNESS | Ayer 10:54

Masturbación femenina: sabías que tiene beneficios para la piel

La masturbación femenina además de traer múltiples beneficios emocionales, ayuda a la belleza de la piel, y alguno expertos nos cuentan por qué.

Masturbación femenina: conocé los beneficios para la piel

La masturbación femenina trae múltiples beneficios, desde la reducción de estrés, la mejoría de la calidad de sueño profundo, la liberación de endorfinas y el aumento de autoestima. Pero no solo trae beneficios internos, sino cambios físicos como en la piel que se pueden notar.

Al alcanzar un orgasmo, la piel luce radiante y fresca. Los pómulos toman un color rosa natural y el cuerpo libera aceites y sustancias que le dan brillo e hidratación al cutis.

Tratamiento piel
Masturbación femenina: conocé los beneficios para la piel

LA  MASTURBACIÓN AYUDA A LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE

Por medio de la masturbación femenina, teniendo en cuenta el calendario de ovulación, y los días fértiles, el cuerpo liberará hormonas y otros químicos que ayudan a la circulación de la sangre y a la elasticidad de la piel.

BENEFICIOS MASTURBACIÓN FEMENINA

Además de producir sustancias que controlan en dolor y la depresión, la masturbación es beneficiosa para el organismo. El autoconocimiento la autoexploración ayudan a las personas con autoestima baja, a reconocer sus partes intimas y los puntos de placer.

Tener una piel hidratada y sana puede lograrse con ayuda de tratamientos cosméticos, pero la alimentación y las rutinas con buenos hábitos que estimulen la producción de colágeno pueden lograrse por medio de la masturbación.

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