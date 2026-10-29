Las investigaciones científicas sugieren que la estimulación sexual, incluida la estimulación mediante la masturbación, tiene muchos beneficios para la salud. Además de reducir el estrés, liberar la tensión, mejorar la calidad del sueño y aumentar la concentración, la masturbación permitirá obtener placer sexual. Existen distintos mitos que, a pesar de haber sido desmentidos en más de una oportunidad, vuelven a resurgir una y otra vez. Un reciente estudio de News Medical Today reveló detalles acerca de esta práctica sexual.

Masturbación: un estudio revela la falsedad de sus mitos

La masturbación es una actividad sexual en donde se estimulan los órganos sexuales mediante caricias con las manos, para obtener placer sexual. Si bien esta acción puede llevar o no al orgasmo, es una práctica común entre hombres y mujeres que juega un papel clave en el desarrollo sexual saludable.

Esta práctica sexual permite elevar el estado de ánimo, aliviar dolores menstruales y mejorar las relaciones sexuales. Expertos aseguran que la masturbación es una estrategia para mejorar la salud sexual al promover la intimidad, explorar el placer propio, junto a los deseos y las necesidades. En el caso de las mujeres mayores, permitirá lograr una menor sequedad vaginal y una disminución del dolor durante las relaciones sexuales.

Masturbación: un estudio revela la falsedad de sus mitos

Existen distintos mitos acerca de la masturbación (como la posibilidad de quedarse ciego, o el crecimiento del vello en las manos) que fueron desmentiros en el último estudio de Medical News Today. El informe en cuestión asegura que, entre los adolescentes entre 14 y 17 años, el 74% de los hombres y el 48% de las mujeres se masturban; y entre los adultos entre 57 y 64 años, el 63% de los hombres y el 32% de las mujeres realizan prácticas sexuales.

Según este estudio, las personas se masturban por diferentes razones, y la mayoría de las afirmaciones sobre esta práctica no están respaldadas por la ciencia. No existen pruebas científicas que demuestren que la masturbación causa alguno de los efectos adversos sugeridos: no causa ceguera, tampoco genera las palmas de las manos con mucho vello, y mucho menos la impotencia en la edad adulta.

Masturbación: un estudio revela la falsedad de sus mitos

Otros de los mitos que el informe de News Medical Today desmintió son; la disfunción eréctil, el encogimiento y curvatura del pene, bajo recuento de espermatozoides, enfermedades mentales y debilidad física.

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