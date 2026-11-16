Esta planta además de rejuvenecer, ofrece numerosos beneficios para la salud y también posee una rica historia. El aloe vera ha sido utilizado por la humanidad debido a sus propiedades desde los albores de la civilización egipcia. Llegó al continente americano a través de la colonización española, ya que en España también se conocía por sus contribuciones positivas al organismo y se utilizaba para tratar las heridas de los soldados.

Centurias más tarde, en la década de 1970, el farmacéutico Bill Coats logró estabilizar los compuestos de la planta, permitiendo su uso en una amplia gama de productos, desde cremas hasta bebidas.

Sus efectos principales en el cuerpo están relacionados con la salud de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Desde su descubrimiento, se ha utilizado para facilitar la cicatrización de lesiones y quemaduras. Actualmente, se sigue investigando sus efectos en las células de la epidermis, así como en otras áreas del organismo.

¿Qué es el aloe vera?

Esta potente planta tiene su origen en África y pertenece a la familia de las suculentas, lo que implica que tiene la capacidad de retener mayores cantidades de agua en sus tejidos en comparación con otros tipos de plantas. Su cultivo se ha extendido por todo el mundo, tanto por sus propiedades curativas como por su atractiva apariencia como elemento decorativo.

La etimología de su nombre proviene de la palabra árabe "alloeh", que significa "sustancia brillante y amarga", y del término en latín "vera", que significa verdad. También es conocida como "sábila".

Todos los beneficios del Aloe Vera

Según un estudio divulgado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el aloe vera contiene 75 componentes activos, que incluyen vitaminas A, C y E, 8 tipos de enzimas, minerales como el calcio y el magnesio, y varios ácidos grasos. Gracias a estos elementos, la planta ofrece una variedad de beneficios para la salud, que incluyen:

Hidratación de la piel. Propiedades curativas. Acción antiinflamatoria. Mejora del sistema inmunológico. Acción antioxidante. Protección solar. Acción antiséptica. Efecto laxante.

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