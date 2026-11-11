Orgasmo: cuánto sabés y cómo podés alcanzarlo

A la hora de hablar de orgasmo, nos encontramos con diversos mitos, miedos, tabúes y sobre todo: Desinformación. La Lic. Mariana Kersz, psicóloga y sexóloga, nos propone “El juego del orgasmo” para descubrir los mitos y las verdades acerca de este.

Orgasmo: ¿Qué es?

El orgasmo es una respuesta neuroquímica del cerebro ante ciertos estímulos sensuales y eróticos, así como la estimulación de los genitales a través de diferentes métodos como las manos, juguetes sexuales, o la lengua.

En el caso de las personas con pene, el orgasmo suele estar vinculado a la eyaculación, ocurriendo casi simultáneamente, mientras que para las personas con vulva, representa el clímax, el momento culminante de toda la experiencia.

Según la Lic, en ese proceso, todo es posible: Se pueden experimentar orgasmos sin eyaculación y eyaculaciones sin orgasmo, así como también es factible disfrutar de la sensación preorgásmica y no alcanzar el clímax, pero aún así sentir un placer profundo.

Otro de los factores a tener en cuenta es que se pueden sentir orgasmos intensos o algo que ni siquiera se puede reconocer como un orgasmo, y este no siempre es igual ni se percibe con la misma intensidad.

Para la Lic, el porno silenció el orgasmo real de las mujeres y puso en jaque el verdadero disfrute. Si bien no es la única variable, considera que generó que la mayoría de las personas crean que, por ejemplo, el único orgasmo posible es por penetración.

Lo cierto es que el orgasmo está lleno de mitos, miedos, tabúes y sobre todo: desinformación. Por eso, Mariana Kersz nos propone un juego para descubrir los mitos y las verdades acerca de este.

El juego del orgasmo: Cuánto sabes y cómo podés alcanzarlo

El orgasmo implica una gran interacción de variables relacionadas con el deseo, la excitación y las distintas dimensiones del placer. También, influyen factores hormonales, biológicos y físicos, que no solo afectan la erección o la lubricación vaginal, sino también la conexión del cerebro con esa sensación de placer.

Además, es importante considerar el contexto, las relaciones que tenga la persona, su relación con su propio cuerpo, su autoestima, bienestar y salud mental, así como si está enfrentando un duelo, un trauma o un estado de ansiedad, pánico o depresión: Si es alguien ansioso o muy exigente, puede que tenga más dificultades para alcanzar el orgasmo, si es una persona controladora también será complejo.

Pocas experiencias en la vida requieren dejarse llevar por completo y soltar el control como en esos momentos de intensa conexión con uno mismo y su propio cuerpo. La Lic. Mariana Kersz, lo considera cómo el momento de mayor egoismo de la sexualidad y nos propone conocer, a través de un juego "verdadero o falso" , 10 mitos habituales acerca del orgasmo.

1) El orgasmo en las personas con vulva es únicamente por penetración:

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : Las únicas terminaciones nerviosas de la vagina están en el primer tercio, pero el clítoris tiene más de 8000 terminaciones nerviosas que posibilitan orgasmos por roce directo o indirecto, con ropa interior por ejemplo.

2) El orgasmo femenino puede ser vaginal o clitoriano

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : el orgasmo es uno. Y el órgano encargado de generarlo es el clítoris.

3) Todas las personas con vulva pueden ser multiorgásmicas.

● Verdadero

● Falso

¡Verdadero parcialmente!. Si se aprende a tener orgasmos, se puede aprender a tener multiorgasmos. Te lo explicamos más adelante.

4) Tu orgasmo depende de otra persona

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : Tu orgasmo sólo depende de vos misma. De cuanto te conozcas, te explores y sepas cómo lograr mayores niveles de excitación y placer. Tu orgasmo, tu responsabilidad.

5) Se pueden tener orgasmos toda la vida

● Verdadero

● Falso

¡Verdadero! : No hay fecha límite ni topes. Pese a que se ha intentado silenciar la sexualidad femenina poniendo la menopausia como fecha de caducidad, lo cierto es que se puede sentir deseo, placer, excitación y orgasmos a lo largo de toda la vida.

6) Si no hay orgasmos, entonces no la pasas bien

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : Se puede tener un encuentro sexual con otra persona o con vos misma muy placentero sin necesidad de llegar al orgasmo.

7) El orgasmo es la meta de todo.

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : El orgasmo es una parte más del encuentro con otra persona o contigo, por eso la Lic. remarca la importancia de estar en sintonía con vos misma y entender cómo funciona tu cuerpo antes de obsesionarte con lograr algo que no conoces, o peor aun, exigirle a tu pareja que te haga llegar si no sabes aun qué es.

8) En la persona con pene el orgasmo no es sinónimo de eyaculación

● Verdadero

● Falso

¡Verdadero! : Si bien durante el orgasmo generalmente hay eyaculación, por la función reproductiva de la sexualidad, también hay personas con pene que logran tener orgasmos secos, es decir, sin eyacular. En el sexo tántrico por ejemplo, es habitual obtener intensos niveles de placer sin llegar a la eyaculación. Como todo, es cuestión de práctica, constancia y disciplina.

9) A mayor tamaño del pene, mayores orgasmos en las personas con vulva.

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : No, no y no. No hay correlación entre el tamaño del pene y la capacidad orgásmica de la otra persona. Como decía antes la Lic, el orgasmo es por estimulación del clítoris, no se necesita un pene, de ningún tamaño, para alcanzar el placer.

10) Vamos con la favorita de la Lic: Si el hombre no tiene relaciones sexuales o no llega al orgasmo/eyaculación, entonces le duelen los testículos.

● Verdadero

● Falso

¡Falso! : A lo largo de los años, la sexualidad masculina fue empoderada, reivindicada, celebrada: “¿Cómo que el hombre no va a tener sexo? No ves que le duele, que tiene otras necesidades?” estos son mitos que aun quedan por desterrar. A nadie le duele nada, sino que esto, según la Lic, es producto de la vasocongestión del pene en caso de no llegar al orgasmo.

La Lic. Mariana Kersz nos propone "El juego del orgasmo" para explorar, a través de 10 mitos frecuentes acerca de éste, cuánto sabemos realmente acerca del orgasmo y cómo es posible alcanzarlo. ¡Juga y dejate llevar por el verdadero placer!.

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