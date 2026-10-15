Sexo Virtual: cómo evitar la filtración de contenido íntimo durante el sexting

El término Sexting consiste en mantener conversaciones eróticas y el envío de contenido íntimo, a través de un dispositivo, como el celular o la computadora, que genera placer. Mediante el envío de fotos, videos, audios, mensajes de texto, emojis y videollamadas, ambas personas logran tener placer. Al igual que el sexo tradicional, esta práctica debe ser acordada por ambas partes, ya que muchas veces puede terminar con la difusión de imágenes sin el consentimiento de la otra persona.

LA PANDEMIA POTENCIÓ EL SEXTING

Si bien esta práctica comenzó a principios de los 2000, la pandemia de coronavirus popularizó aún más este término. Para evitar la filtración de contenido íntimo durante el sexo virtual, y hacerlo de forma segura debemos tener en cuenta ciertos aspectos. No obstante, presionar a alguien para que envíe este tipo de contenido, sin consentimiento previo de la otra persona, es acoso sexual.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Lo primero a tener en cuenta para evitar que el contenido íntimo se viralice en la web, es el sistema de seguridad del teléfono. Siempre es recomendable tenerlo bloqueado y si es posible encriptarlo para que sea más difícil acceder a la información que contenga. Muchos usuarios suelen también agregar contraseñas a las galerías de todos, esto permitirá restringir el acceso al contenido más íntimo del móvil.

ANDROID, GOOGLE, WHATSAPP Y MÁS

En el caso de que tengas un teléfono Android, lo recomendable es desactivar la acción de copia automática de la galería a Google Fotos. Aunque este servicio es muy práctico, el almacenamiento en la nube puede hacer que el contenido íntimo que hayas compartido sea accesible para intercambiarlo. Las plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram, cuentan con una acción que destruye los mensajes después de un límite de tiempo. Al activarla, esto permitirá mayor seguridad durante el sexting, y que puedas entregarte por completo al placer. Tené en cuenta que muchas redes sociales, tienen una acción que impide tomar capturas de pantalla cuando está activada la función que permite ver los mensajes sólo una vez.

Al igual que el sexo express o casual, el sexting puede hacerse con una persona que no conozcas. Muchos usuarios suelen prestar atención al contenido que comparten, sin mostrar ciertas partes del cuerpo que podrían identificarte, como así también sacándose fotos en paredes neutras.

Por último, es muy importante saber que nadie te obliga a tener sexo virtual. Si no te da confianza, no accedas. Si no hay consentimiento, que no haya nada. La otra persona también debe cuidarte, ya que en internet muchas personas fingen ser alguien que en realidad no lo son. En el caso de que te sientas amenazada, sabes que podés denunciarlo ante las autoridades de tu país.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora