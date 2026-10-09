Orgasmo y la barrera psicológica que impide alcanzarlo: desde temas religiosos hasta barreras instauradas

La psicología juega un papel importante en el orgasmo, hay bloqueos que se deben a malas experiencias previas, a temas religiosos o creencias instauradas, pero desbloquearlo es posible.

Tanto en hombres como en mujeres, alcanzar el orgasmo es una experiencia subjetiva que depende de factores externo y cognitivos, también el plano emocional, los relacionales familiares y sociales o factores fisiológicos.

Orgasmo y la barrera psicológica que impide alcanzarlo

PROBLEMAS DE AUTOESTIMA

Algunos de estos factores que influyen a la hora de hora de alcanzar el orgasmo son la autoestima, por inconformidad en la propia piel o recuerdos de ataques personales.

Una de las primeras partes para superarlo es identificar y aceptar que hay una barrera que no permite avanzar, una vez se reconozca es la hora de exteriorizarlo.

SUPERARLO EN COMPAÑÍA

En el caso de tener un desafío en pareja, la sinceridad y hablarlo es el primer paso, ya que se puede superar el problema en conjunto.

La ayuda profesional es el siguiente paso, desde la psicología, la psiquiatría e incluso la sexología, tiene expertos en la materia que ayudarán en el proceso.

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