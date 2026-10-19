El tipo de pareja que mejor sexo tiene: según la ciencia los que viven separados

El sexo en la pareja tiene sus momentos. A veces estamos muy activos y otras veces no nos tocamos ni un pelo. Afortunadamente podemos confirmar que esto es natural, y forma parte del sube y baja que se da en cualquier vínculo amoroso. Sin embargo, la curiosidad nos gana y en este caso vamos a descubrir quiénes son los que mejor sexo tienen.

Un estudio de la Universidad de Jerusalem publicado en Journal of Sex Research, se aboco a analizar distintos tipos de pareja en cuanto a su satisfacción sexual, autoestima sexual y frecuencia de las relaciones sexuales. Los resultados puede que te sorprendan.

¿Quiénes tienen mejor sexo?

Con una muestra conformada por 3.207 personas de entre 32 y 46 años, la investigación comenzó por separar a los participantes según el tipo de relación que tenían, quedando así, siete categorías distintas: casados, solteros, con pareja pero viviendo separados, con pareja y viviendo juntos, divorciados sin pareja, divorciados con pareja que viven separados, divorciados con pareja que viven juntos.

¿Quiénes tienen mejor sexo?

Pues bien, los resultados arrojaron, primeramente, que estar en pareja hace la diferencia. Sin embargo, no así el matrimonio, ya que en las parejas casadas se pudo ver un nivel de autoestima y satisfacción sexual más bajo con respecto a los verdaderos ganadores. Y es que en el podio de este estudio se ubican aquellas personas que están en pareja pero viven separadas.

¿Quiénes tienen mejor sexo?

No obstante, cabe aclarar que el deseo siempre se puede alimentar y para ello encontramos una variedad de técnicas, tan solo basta con preguntarle a nuestras amigas o directamente al ChatGPT. No te frustres si estás atravesando por una mala racha del sexo, siempre se puede revertir con algunas modificaciones en nuestras rutinas y probando cosas nuevas.

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