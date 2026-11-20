Alcanzar el orgasmo femenino y masculino es la búsqueda de muchos y el uso de lubricantes se ha convertido en un gran aliado de los juguetes sexuales o relaciones de pareja.

En el caso de la masturbación, el uso de lubricantes es cada vez más frecuente, tanto las mujeres como los hombres hacen uso de ellos. Los que tienen cambios de temperatura y los ultralubricados son los más elegidos.

LUBRICANTES Y JUGUETES SEXUALES

LUBRICANTES Y JUGUETES SEXUALES

Para el uso de juguetes sexuales los lubricantes también son de gran ayuda para alcanzar el orgasmo, ya sea por exploración y primeros usos, o simplemente por comodidad.

LUBRICANTES QUE SE CALIENTAN

Los lubricantes han evolucionado al punto de aumentar su oferta comercial, desde productos que se calientan al tacto, otros que por el contrario se enfrían.

La oferta de productos con sabores y olores es una de las más demandadas para en pareja, alcanzar el orgasmo.

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