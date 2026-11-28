Saiid Kobeisy, nació en Beirut, capital del Líbano. Desde muy joven se dedicó a la moda, hoy es uno de los grandes creadores de Oriente Medio y una importante referencia para las novias al momento de elegir el vestido para tan importante ceremonia. Sus diseños son muy sofisticados, sus bordados artesanales son de alta complejidad y creatividad. Abrió su empresa en el 2000 y hoy su marca se encuentra en las principales capitales del mundo: París, Londres, Nueva York, Dubái…. Su trabajo se caracteriza por el uso de bordados hechos a mano, encajes finos, cortes arquitectónicos y aplicaciones tridimensionales que crean efectos escultóricos.

Las creaciones combinan la opulencia del patrimonio oriental con la modernidad y elegancia de los cortes occidentales. Para su última colección eligió colores nude, blanco roto, rosa suave, verde pálido, bronce y azul tenue. Los materiales que utilizó fueron, el terciopelo, el satén doble, crepe georgette, crepe, encaje francés metalizado además de pieles y plumas.

Saiid Kobeisy se inspiró en esta colección explorando la elegancia, el refinamiento y la riqueza cultural de principios del siglo XX. Una época que se definió siempre por la excepcional artesanía, por una riqueza artística desbordante y por una sofisticación inestimable. En la línea, plumas y pieles marcan el valor de esa artesanía refinada; el estilista quiso que las siluetas transiten con naturalidad entre la precisión arquitectónica y los drapeados fluidos. La alta costura de Saiid Kobeisy se convierte en una narrativa de movimientos que descubren una elegancia serena.

-¿Cuándo te diste cuenta de que la moda era tu vocación?

-Surgió de manera gradual, más que en un momento preciso. Me fascinaba la capacidad de partir de una idea y transformarla en algo capaz de cambiar por completo la presencia de una mujer. Una vez que comencé a diseñar, comprendí que no se trataba simplemente de un interés; era aquello a lo que quería dedicarme.

-¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la moda?

-La fascinación que sentía al ver cómo se transformaban las telas. Hay algo extraordinario en un material que empieza siendo totalmente plano y que, mediante el corte y la confección, adquiere volumen, movimiento y carácter. Esa transformación me sigue fascinando hoy en día.

La moda nupcial posee una dimensión emocional única, pues el vestido se convierte en parte de un recuerdo personal importante. La alta costura ofrece una enorme libertad creativa.

-¿Cómo interpretas tus aspiraciones creativas?

-Como una búsqueda constante. Siempre me interesa llevar una idea más allá, cuestionar las proporciones, explorar nuevas técnicas y ver hasta dónde podemos llegar con algo sin perder la claridad. Para mí, la creatividad requiere tanto curiosidad como disciplina.

-¿Cómo abordas la creación de una colección?

-A menudo comienza con una idea potente o una contradicción. Luego vienen la investigación, los bocetos, el desarrollo de tejidos, el color, la silueta y, finalmente, el trabajo en el taller. Pero por supuesto yo permito que el proceso evolucione. A veces, un tejido se comporta de forma inesperada o un bordado sugiere una dirección completamente distinta. Nunca quiero que el concepto inicial se convierta en una limitación.

-¿Cuál fue el tema o la inspiración principal de tu última colección?

-Nació de la idea de la unión entre la exuberancia y la vitalidad; con la quietud y claridad de la estación más fría. El bordado se encuentra con la sastrería arquitectónica; los tejidos fluidos contrastan con formas definidas; y las superficies se contraponen a hilos metálicos y adornos cristalinos. La colección se desarrolla con una tensión entre dos entornos opuestos.

Saiid en su atelier parisino.

-¿Se cuenta alguna historia a través de esta colección?

-No una historia literal. Se trata más bien de un estado de ánimo. Imaginé a una mujer cuya fortaleza no necesita ser proclamada. Puede expresarse sin excesos, ser femenina sin mostrar fragilidad y proyectar poder manteniendo la serenidad. En última instancia, los contrastes de la colección reflejan esas diferentes facetas de su carácter.

-¿Prefieres diseñar para novias?

-No tengo preferencia por una categoría sobre otra, ya que cada una me aporta algo diferente desde el punto de vista creativo. La moda nupcial posee una dimensión emocional única, pues el vestido se convierte en parte de un recuerdo personal importante. La alta costura ofrece una enorme libertad creativa. El prêt-à-porter plantea otro desafío: traducir una visión de diseño sólida en un vestuario que la mujer pueda hacer suyo. Alternar entre estas tres facetas mantiene el trabajo interesante.

-¿Cuál es tu definición de elegancia?

-La elegancia es seguridad sin esfuerzo. Tiene mucho más que ver con la actitud que con lo que se lleva puesto. Se percibe cuando una persona se siente totalmente cómoda consigo misma y no necesita demostrar nada.

-¿Qué te hace feliz?

-El progreso. Ver cómo avanza una idea, observar a un equipo lograr algo que al principio parecía difícil o descubrir una solución inesperada durante el proceso creativo. Creo que la felicidad suele surgir de la sensación de seguir avanzando, aprendiendo y descubriendo.

Hay algo extraordinario en un material que empieza siendo totalmente plano y que, mediante el corte y la confección, adquiere volumen, movimiento y carácter.

-¿Existe alguna diferencia entre los mercados de moda femenina de Occidente y Oriente?

-Existen diferencias, pero cada vez son menos rígidas.

Tradicionalmente, la mujer de Oriente Medio ha valorado mucho los atuendos para ocasiones especiales, los adornos y las prendas con gran presencia. Históricamente, algunos mercados occidentales se han inclinado por un enfoque más sobrio. Sin embargo, hoy en día las mujeres viajan, descubren la moda a nivel global y mezclan influencias con total libertad. Creo que resulta cada vez más difícil y tal vez innecesario definir a una mujer simplemente por el mercado del que procede.

-Artesanía, tecnología, trabajo en 3D y, ¿después?

-Hoy en día contamos con herramientas extraordinarias y, sin duda, la tecnología cobrará aún más importancia en la moda. Pero, en última instancia, una prenda debe transmitir algo a quien la lleva. La tecnología puede mejorar el proceso y ampliar las posibilidades, pero no puede sustituir la respuesta emocional que provoca la pieza final.

at Lilian Rinar

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