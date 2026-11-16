El pañuelo atado a la cintura se ha convertido en el mayor giro inesperado de las tendencias del verano 2026 2027, convirtiéndolo en uno de los ítems que marcó tendencia el pasado verano europeo y que finalmente llega a la Argentina. Este formato se puede aprovechar al máximo y ayuda a levantar outfits monocromáticos.

Esta pieza, que recuerda la estética gitana y la revive la moda boho, redefine la forma en que los accesorios complementan el look. Después de verlos en la cabeza, atados en las muñecas, como accesorios de las carteras como las icónicas Birkin, ahora llegan en esta nueva propuesta.

DE LAS BIRKIN A LA CINTURA

Ideas de look con pañuelo en la cintura PC hyang-gi

Desde las pasarelas hasta en el street style, la silueta del pañuelo se reinterpreta con un juego de texturas y estampados que transforman cualquier look en cuestión de segundos.

PAÑUELOS DE SEDA, LINO Y ALGODÓN

Pañuelos en la cintura PC Versa Rosé Store

La clave de esta tendencia radica en su versatilidad. Un pañuelo de seda estampado puede convertir un conjunto minimalista en una propuesta sofisticada, mientras que las versiones en tejidos más rústicos, como el lino o el algodón, abrazan un aire relajado y veraniego.

CÓMO LLEVAR EL PAÑUELO EN VERANO

Pañuelo en la cintura outfit elegante PC Jamaica Machado

La forma de llevarlo también varía, ya que algunas lo anudan sobre vestidos o monos para enmarcar la cintura, mientras que otras lo incorporan a conjuntos urbanos, añadiendo un punto de color y movimiento a jeans y faldas midi.

Trend alert: pañuelo en la cintura PC Janne Meneghini

Las casas de moda también se han sumado a esta tendencia, firmas como Etro y Chloé han presentado colecciones donde los pañuelos juegan un papel protagonista.

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