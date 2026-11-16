Faldas 2027: los 5 modelos que serán tendencia y cómo combinarlos esta temporada

Si hubo una prenda que logró imponerse durante las últimas semanas de la moda, fue la falda. Las colecciones primavera-verano 2027 mostraron una enorme variedad de siluetas, largos y texturas, confirmando que su regreso no responde a una única tendencia, sino a múltiples maneras de reinterpretar un clásico del guardarropa.

Uno de los momentos más representativos llegó de la mano de Prada. Miuccia Prada y Raf Simons construyeron su colección alrededor de una sola prenda y presentaron 63 variaciones de faldas, desde diseños estructurados hasta versiones ligeras, plisadas y con detalles inesperados.

La propuesta también apareció en las pasarelas de Saint Laurent, Dries Van Noten y Valentino, donde las transparencias, los volúmenes y los contrastes de materiales ofrecieron nuevas posibilidades.

La falda deja de estar asociada exclusivamente con ocasiones formales y se convierte en una prenda capaz de acompañar todos los momentos del día. Estas son cinco de las tendencias que marcarán 2027.

1. Faldas midi: el largo que vuelve a ser protagonista

Las faldas que llegan hasta la rodilla o apenas por debajo ocuparon un lugar destacado en las colecciones de primavera-verano 2027.

Prada convirtió este largo en uno de los ejes de su propuesta, con diseños de líneas rectas, plisados y formas ligeramente evasé.

Su principal atractivo está en la versatilidad. Una falda midi puede acompañar una camisa de algodón para un look de trabajo o combinarse con una remera básica y bailarinas para una propuesta más informal.

Los modelos en tonos neutros ofrecen una alternativa clásica, mientras que los colores intensos permiten transformar la prenda en protagonista del conjunto.

Cómo llevarlas: con camisas oversized, musculosas ajustadas o tejidos livianos que generen un contraste de proporciones.

2. Faldas transparentes: la tendencia que juega con las superposiciones

La transparencia continúa presente en la moda, pero esta temporada aparece con una interpretación más cotidiana.

Las faldas de organza, tul y otros tejidos semitransparentes permiten construir looks a partir de diferentes capas, dejando entrever otras prendas sin necesidad de apostar por una exposición total.

En las pasarelas, los materiales livianos convivieron con piezas de sastrería, tejidos más estructurados y accesorios de líneas simples.

Para trasladar la tendencia al guardarropa cotidiano, una falda transparente puede llevarse sobre una enagua, un vestido corto o una base del mismo tono.

Cómo llevarlas: con una camisa amplia, una remera blanca o un blazer de estructura clásica para equilibrar la delicadeza del material.

3. Faldas con volumen: nuevas formas de experimentar con la silueta

Las formas amplias y escultóricas son otra de las propuestas que ganan protagonismo.

Faldas evasé, diseños con pliegues marcados y modelos que se separan del cuerpo crean una silueta arquitectónica que introduce movimiento y transforma las proporciones tradicionales.

En Prada, algunas versiones exploraron construcciones rígidas, mientras que otras recurrieron a materiales más fluidos.

Esta tendencia permite construir un look interesante incluso con prendas superiores sencillas. Una musculosa lisa o una camisa clásica pueden acompañar una falda de gran volumen sin competir con su diseño.

Cómo llevarlas: con tops de líneas simples y calzado minimalista para destacar la forma de la prenda.

4. Faldas satinadas: una nueva mirada sobre la elegancia

Las superficies brillantes y los tejidos de caída suave también tienen su lugar entre las tendencias de 2027.

Las faldas satinadas dejan de estar reservadas para la noche y aparecen combinadas con prendas informales, como remeras de algodón, camisas y tejidos livianos.

Los modelos rectos o al bies generan movimiento y ofrecen una alternativa a las siluetas estructuradas.

En tonos chocolate, negro o champán funcionan como una base versátil. Para quienes buscan una propuesta más expresiva, los colores intensos y los acabados metalizados permiten sumar personalidad.

Cómo llevarlas: con una remera blanca y sandalias planas durante el día, o con un top minimalista y accesorios protagonistas para la noche.

5. Faldas con detalles y aplicaciones: una moda menos previsible

Las colecciones de 2027 también recuperaron el interés por los recursos decorativos.

Bordados, flores tridimensionales, lentejuelas, aplicaciones y cierres visibles se incorporaron a faldas de distintas siluetas.

La ornamentación deja de ser un detalle secundario y se convierte en una parte fundamental del diseño. Prada, Dries Van Noten y Valentino exploraron diferentes maneras de trabajar las superficies y transformar prendas conocidas.

La propuesta permite incorporar una pieza especial a un guardarropa de básicos, sin necesidad de construir un conjunto completamente llamativo.

Cómo llevarlas: con prendas lisas y accesorios discretos, dejando que los materiales y las aplicaciones sean protagonistas.

Cómo elegir las faldas que serán tendencia en 2027

Más allá de los modelos que aparecieron en las pasarelas, la gran tendencia de 2027 es la libertad para experimentar con diferentes siluetas.

Las faldas midi conviven con las minifaldas, los tejidos transparentes con los materiales estructurados y las prendas minimalistas con diseños de gran impact

at redacción Marie Claire

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