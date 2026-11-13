Shiva Safai: sus raíces iraníes, la libertad de las mujeres y su nueva vida en Argentina

Hay personas cuya historia no puede contarse a partir de un solo lugar. La de Shiva Safai atraviesa continentes, culturas y distintas versiones de sí misma. Nació en Irán, pasó buena parte de su infancia en Noruega, vivió más de dos décadas en Los Ángeles y hoy Buenos Aires se convirtió en el escenario de una nueva etapa. “Creo que cada capítulo de mi vida me fue formando como la mujer que soy hoy, y cada lugar me dejó una huella distinta”, cuenta. Aunque dejó Irán cuando tenía apenas cuatro años, conserva recuerdos entrañables de su familia y de sus abuelos. Esos primeros años representan mucho más que un punto de partida geográfico: son el origen de una identidad que sigue acompañándola. Noruega le ofreció una infancia marcada por la estabilidad, las amistades y el descubrimiento de otra cultura. Crecer entre dos mundos aparentemente distantes le enseñó una lección que todavía considera fundamental: es posible abrazar diferentes identidades sin renunciar a las propias raíces.

Pero fue Los Ángeles, ciudad en la que vivió durante 23 años, donde Shiva terminó de construir su independencia. Allí desarrolló su carrera, atravesó momentos difíciles y aprendió a confiar en sus propias decisiones. También fue allí donde conoció a Niels, su pareja y dueño del restaurante Presencia, con quien hoy comparte su vida en Argentina.

Traje de blazer y pantalón (Ralph Lauren). Body (Bahía María). Aros (Fahoma).

Las raíces que permanecen

A pesar de haber vivido prácticamente toda su vida fuera de Irán, su identidad persa ocupa un lugar central en su historia. Habla con orgullo de una cultura milenaria, de sus tradiciones, del arte y la poesía, pero especialmente de los vínculos familiares y de esa hospitalidad que entiende como una forma de relacionarse con los demás.

“Recibir a las personas en tu casa, hacerlas sentir cuidadas, reunirse alrededor de una mesa, compartir la comida y asegurarse de que todos se sientan incluidos: son cosas que están profundamente arraigadas en nuestra cultura”, cuenta.

Sin embargo, hablar de Irán implica inevitablemente abordar una realidad que la conmueve: la situación de las mujeres que todavía enfrentan profundas restricciones sobre sus libertades individuales.

Shiva reconoce que haber crecido en sociedades donde pudo elegir su propio camino representa un privilegio que nunca da por sentado. “Esa libertad también viene acompañada de cierta tristeza, y a veces incluso de culpa, cuando pienso en las mujeres de Irán a quienes se les niegan esas mismas oportunidades”, enfatiza.

“Para mí, el verdadero estilo no se trata de perseguir tendencias;se trata de conocerte y elegir piezas que te hagan sentir lo mejor posible, temporada tras temporada”.

Una vida más allá de las redes

Con una trayectoria vinculada a la moda, el lifestyle y las redes sociales, Shiva encontró en su exposición pública una plataforma para expresar sus intereses, conocer personas y desarrollar proyectos creativos. Pero también aprendió que la visibilidad tiene sus contradicciones.

En una época en la que compartir parece haberse convertido en una obligación, defiende la necesidad de preservar espacios personales. Esa búsqueda de autenticidad también se refleja en su relación con la moda. Su estilo, construido alrededor de prendas atemporales, siluetas clásicas y una elegancia discreta, evolucionó con ella. Le interesan las tendencias, pero no siente la necesidad de seguirlas. Hoy esa sensibilidad estética encontró una nueva vía de expresión en el diseño de objetos. A partir de una amistad con las fundadoras de Aire del Sur, comenzó a desarrollar una colección de floreros que surgió de su interés por los arreglos florales.

Vestido con mangas abullonadas (Versace).Pulseras (Fahoma).

Argentina: un nuevo comienzo

Cuando habla de Buenos Aires, Shiva parece haber encontrado algo que no esperaba. Le sorprende su arquitectura de influencia europea, particularmente en Recoleta, pero sobre todo la manera en que los argentinos se relacionan con el tiempo. “Creo que Buenos Aires me dio una combinación que no había encontrado en otro lugar: la sofisticación de Europa, la energía de Los Ángeles y una calidez y un ritmo propios”, explica. Su llegada también modificó su manera de pensar el concepto de hogar. Durante años, esa palabra estuvo asociada a lugares diferentes, cada uno ligado a una etapa de su vida. Hoy entiende que la pertenencia puede estar menos relacionada con una dirección que con las personas con las que elegimos compartir nuestros días. “Donde sea que Niels y yo estemos juntos, construyendo nuestra vida y creando nuevos recuerdos, ese es mi hogar”, sentencia.

Fotos: Juan Jauregui.

Estilismo: Los García.

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