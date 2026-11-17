Los mom jeans son uno de los cortes más clásicos de denim que dentro que junto con las tendencias de moda 2027 llegan reversionados, en tiro alto o tiro bajo, bota ultra larga o ultra corta, favorecen cualquier figura en cualquier epoca del año.

La comodidad y versatilidad de los mom jeans los convierte en un infaltable en el armario, que se adapta a cualquier figura y ocasión.

MOM JEANS CON CROP TOP

MOM JEANS CON SANDALIAS PLANAS

Este look con mom jeans y sandalias combina la comodidad con dos tendencias, tonos marrones en el blazer y top mega corto y las sandalias planas que se pueden llevar al principio de otoño y finales del verano.

MOM JEANS CON BLAZER

MOM JEANS IDEAS DE LOOK PC No Time For Style

Este clásico es ideal para una tarde o noche cálida de otoño, el blazer le aporta un toque chic al look, que puede llevarse con stilettos para darle formalidad.

MOM JEANS Y ZAPATILLAS

MOM JEANS Y ZAPATILLA PC Society 19

Los dos infaltables de cualquier temporada del año, mom jeans y zapatillas deportivas, este será el look más usado del otoño.

MOM JEANS Y CAMISETA BÁSICA

MOM JEANS IDEAS DE LOOK PC Hustle and Hearts

Las prendas básicas nunca pasan de moda, y tanto las camisetas blancas como las negras sin estampar van a la perfección con el corte de los mom jeans este verano 2027.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora