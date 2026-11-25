Las faldas boho en su versión maxi y midi pasaron de ser un clásico de moda de la década del 70, a un must que regresa reversionado cada año. Desde la casa francesa Chloé que durante la Semana de la Moda de París presenta sus propuestas anuales, hasta los almacenes de cadena como Zara, que ofrecen opciones a nivel global.

Estas propuestas de Zara son ideales para la primavera que llegó a la Argentina.

FALDA BOHO NEGRA DE ZARA

Falda negra Zara

Esta falda de la firma española Zara es versátil y atemporal, con un top corto se puede crear un look nocturno, y con una remera básica y zapatillas darle el giro para un look diurno.

FALDA BOHO BLANCA

Falda boho de Zara blanca

Es ideal para los días soleados del verano, puede crearse un look con una campera de jean para el día, o levantarla con cuero a la noche.

FALDA BOHO MARRÓN DE ZARA

Look boho en tonos tierra

Haciendo alusión al color mocca del año, crear looks en tonos tierra es parte del estilo boho, con unas sandalias de cuero y accesorios con flecos, se puede armar un outfit ideal.

BOHO COLORIDO

Boho colorido

Para las amantes del color, crear looks en telas estampadas, o tejidos con hilos de colores, este tipo de falda de Zara es ideal para recrear un look boho en la primavera 2026 y verano 2027.

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