La pollera midi tiene un largo particular: cae por debajo de la rodilla y puede llegar hasta media pantorrilla. Durante mucho tiempo se la asoció con zapatos de taco, pero hoy funciona especialmente bien con calzado plano. La diferencia está en las proporciones.

Las colecciones de primavera-verano 2027 volvieron a colocar a las faldas en el centro de la conversación de moda, con siluetas muy distintas. Sin embargo, para llevar esa idea a la vida diaria no hace falta copiar un desfile: basta con encontrar una combinación que se adapte a cada rutina.

Falda satinada con remera básica y sandalias

La mezcla de una textura brillante con una remera de algodón crea un contraste interesante. Una pollera midi satinada en tono neutro puede acompañarse con sandalias planas y una cartera de uso diario. El efecto funciona mejor cuando las prendas no compiten entre sí.

Falda de algodón y zapatillas simples

Las versiones rectas o con algo de vuelo combinan con zapatillas de líneas limpias. Es una fórmula cómoda para la ciudad, especialmente con una musculosa o una camisa de lino. Si la pollera tiene estampa, elegir zapatillas de color liso ayuda a ordenar el conjunto.

Falda de denim y sandalias de cuero

La midi de jean tiene una estructura más marcada y se presta a looks casuales. Con sandalias marrones o negras y una camisa liviana se consigue un equilibrio entre lo urbano y lo relajado. Una abertura, cuando forma parte del diseño, puede facilitar el movimiento.

Falda plisada y mocasines livianos

El plisado aporta movimiento y una referencia clásica que puede actualizarse con mocasines y medias invisibles. Para evitar un aspecto demasiado formal, sumá una remera simple o una camisa apenas abierta en el cuello. Los accesorios discretos mantienen el foco en la textura.

Falda amplia y sandalias con personalidad

Una pollera con volumen combina muy bien con sandalias de tiras más gruesas o diseños de inspiración artesanal. Arriba, una prenda relativamente ajustada puede equilibrar las proporciones. No es una regla rígida: es un recurso útil para probar frente al espejo.

Qué largo elegir

Más que una norma universal, importa encontrar el punto donde el ruedo se sienta cómodo. Probar la pollera con el calzado real permite ver cómo cambia la silueta. A veces, ajustar apenas el largo consigue más que cambiar todos los accesorios.

at redacción Marie Claire

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