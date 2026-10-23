Terapia de constelaciones familiares: así sana nuestro presente

Las constelaciones familiares son un método desarrollado por el filósofo Bert Hellinger, que pretende liberar a las personas de sus conflictos que suelen venir de las generaciones pasadas. Según el experto, los acontecimientos emocionales intensos, los conflictos no resueltos de nuestros antepasados familiares, son transmitidos de generación en generación.

QUÉ IDENTIFICA LAS CONSTELACIONES FAMILIARES

La violencia familiar, el fallecimiento de padres o hijos, abortos, separaciones o violaciones son algunos ejemplos de los acontecimientos que pueden suceder en la historia de una familia. Esto puede llegar a manifestarse en el presente de una persona, mecanizándolo en depresiones, psicosis, miedos, cansancio crónico o problemas a la hora de relacionarse.

¿De qué trata la terapia de constelaciones familiares?

CONECTAR CON EL INCONSCIENTE

Los expertos agregan que la forma de conectar nuestro inconsciente con el destino de nuestros antepasados, es mediante el campo de energía que fluye y nos conecta en el presente con las personas, lugares o animales del pasado.

Las constelaciones familiares sirven para tratar traumas de la infancia, depresión, tristeza o melancolía, superar perdidas, afrontar enfermedades, solucionar problemas de pareja o relaciones del pasado, problemas con hijos, dificultades a la hora de relacionarse.

¿De qué trata la terapia de constelaciones familiares?

Se puede constelar de manera grupal o individual. Para constelar de manera individual, se utilizan figuras o muñecos, para configurar el sistema familiar. En este caso, la percepción de energías será directamente entre la persona que exponga el problema y su constelador.

Si decides hacerlo en grupo, se debe hacer en tres niveles: exponiendo un asunto personal, mediante alguien que represente algún miembro de la familia, o como participante observando y ayudando con tu energía durante el transcurso de la constelación. En los tres casos, quienes pretendan hacer la terapia de constelación familiar estarán guiados por un constelador. Será quien dirija la dinámica para que la persona exponga su problema. Luego selecciona entre los presentes a quienes representaran a los miembros de la familia, y los invita a expresarse de acuerdo a las energías que vayan percibiendo colaborando con frases sanadoras, logrando una nueva imagen sanadora de familia.

¿De qué trata la terapia de constelaciones familiares?

Las constelaciones familiares no son una terapia con evidencia científica. Defiende una visión muy antigua y conservadora de la familia, y sus resultados positivos son atribuibles a los procesos de sugestión y empatía.

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