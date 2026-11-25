Cuando la Luna transita por el signo de Géminis, aproximadamente durante dos días y medio cada mes, la energía colectiva adquiere un ritmo más dinámico, curioso y versátil. En astrología, la Luna representa las emociones, los hábitos y las necesidades afectivas, mientras que Géminis, signo de aire regido por Mercurio, impulsa la comunicación, el aprendizaje y el intercambio de ideas. Durante este período, muchas personas pueden sentir una mayor necesidad de conversar, expresarse y mantenerse mentalmente activas.

INQUIETUD POSITIVA

La influencia geminiana suele despertar una sensación de inquietud positiva. Los pensamientos fluyen con rapidez, aparecen nuevas perspectivas y aumenta el interés por conocer diferentes puntos de vista. Es común experimentar ganas de retomar conversaciones pendientes, iniciar lecturas, explorar temas novedosos o socializar más de lo habitual. Las emociones tienden a procesarse desde la razón, buscando comprender aquello que se siente antes que dejarse llevar completamente por la sensibilidad.

DISPERSIÓN O DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE

Sin embargo, esta energía también puede manifestarse como dispersión o dificultad para concentrarse en un único asunto. La mente parece saltar de una idea a otra, generando una sensación de nerviosismo o impaciencia si no se encuentra una vía adecuada para canalizar tanta actividad mental. Algunas personas pueden percibir cambios de humor más frecuentes o una necesidad constante de estímulos, producto de la naturaleza mutable y cambiante de Géminis.

ENCUENTROS ESPONTÁNEOS

A nivel energético, estos dos días invitan a flexibilizar la mirada y abrirse al diálogo. La Luna en Géminis favorece el intercambio de información, los encuentros espontáneos y la búsqueda de respuestas a inquietudes personales. Es un momento ideal para compartir experiencias, aprender algo nuevo y dejar que la curiosidad marque el camino, recordando que, bajo esta influencia lunar, el crecimiento emocional surge a través de las palabras, las conexiones y el descubrimiento de nuevas ideas.

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