Noviembre se presenta como un período de definiciones, transformación y avance para los doce signos del zodiaco. Según las tendencias astrológicas difundidas por Waldo Casal, la energía escorpiana domina gran parte del mes, invitando a revisar emociones, cerrar etapas y tomar decisiones importantes. Además, el retorno al movimiento directo de Mercurio y Venus favorece la claridad en los vínculos, los proyectos y las finanzas.

ARIES, LEO Y SAGITARIO

Para Aries, Leo y Sagitario, los signos de fuego, noviembre impulsa la acción y la expansión. Aries recupera confianza para avanzar en proyectos personales, Leo encuentra nuevas oportunidades para destacarse y Sagitario comienza a sentir la cercanía de una etapa de crecimiento y renovación. En los asuntos del corazón, habrá posibilidades de reconciliaciones y encuentros significativos para quienes estén dispuestos a abrirse al diálogo.

TAURO, VIRGO Y CAPRICORNIO

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, vivirán un mes orientado a la consolidación. Tauro deberá equilibrar su vida afectiva con las responsabilidades cotidianas, Virgo encontrará respuestas en temas laborales y Capricornio podrá fortalecer alianzas estratégicas que tendrán importancia a futuro. La clave estará en actuar con paciencia y aprovechar las oportunidades que surjan de manera gradual.

GÉMINIS, LIBRA, ACUARIO, CÁNCER, ESCORPIO Y PISCIS

Para los signos de aire y agua, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis, noviembre traerá movimientos profundos en el plano emocional y social. Géminis y Libra atravesarán un período favorable para el amor y la comunicación; Acuario podrá redefinir objetivos personales; mientras que Cáncer, Escorpio y Piscis se verán impulsados a transformaciones internas que les permitirán cerrar ciclos y proyectarse hacia el futuro con una mirada renovada. Según Waldo Casal, la segunda mitad del mes será especialmente poderosa para dejar atrás lo que ya no suma y abrir espacio a nuevas oportunidades

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